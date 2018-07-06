Электроснабжение Крыма частично нарушено
Как сообщается на сайте Минэнерго, причиной стала авария на ЛЭП. Сколько людей остается без света, не уточняется. Восстановительные работы идут на жаре в 27 градусов.
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Как сообщается на сайте Минэнерго, причиной стала авария на ЛЭП. Сколько людей остается без света, не уточняется. Восстановительные работы идут на жаре в 27 градусов.
Комментарии12
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aleks50 Алексей Клубников 06 июля 2018 | 18:37
Никогда такого не было и вот опять.
andreyoo 06 июля 2018 | 18:42
Хм! На сайте Минэнерго не только не уточняется сколько людей остается без света, там вообще этой новости нету.
poluputing 06 июля 2018 | 18:44
бандеровцы ЛЭП укоротили?
davi__koloradov 06 июля 2018 | 18:49
Энергохвост отвалился... снова.
shmuel63 06 июля 2018 | 18:50
Ну что вы хотите - еще в песне Пахмутой пелось "ЛЭП-500 - не простая линия" (1960 год)
sasha_volk_off 06 июля 2018 | 18:51
Это Моня включил кондиционер...
vilingrad 06 июля 2018 | 18:51
Остров невезения в Черном море есть...
Жара 27 градусов? А если будет 38- отключим газ?!:)
tanyaya 06 июля 2018 | 19:01
vilingrad: Да уж, жара так жара.
Особенно для июля - так это просто пекло.
Аж высоковольтные провода плавятся, свет пропал и работать нет никаких сил.
Лежат в тенёчке, ждут января.
Крым - территория абсурда.
tanyaya 06 июля 2018 | 19:03
tanyaya: А у нас 38 градусов. Свет есть всегда. Люди работают. Никто не жалуется и считает нормальным, что в июле 38 градусов.
Потому что не Крым. И не Россия.
andreyoo 06 июля 2018 | 19:14
tanyaya: А у нас 38 градусов. Свет есть всегда. Люди работают. Никто не жалуется и считает нормальным, что в июле 38 градусов.
Потому что не Крым. И не Россия
---
Похвастался внучка офицера с ником "tanyaya" в профиле которого местом жительства указано "Россия, Томск"
diximania1948 06 июля 2018 | 19:07
Путин при включении энергомоста контакты перепутал.
oleg_kievlyanin 06 июля 2018 | 19:19
Надо писать так: "частично восстановлено". Звучит оптимистичнее.