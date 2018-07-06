«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж требование о пересмотре тарифа на транзит газа с марта 18-го года

Украинский холдинг рассчитывает получить от «Газпрома» дополнительно почти 12 миллиардов долларов, не считая процентов. Впрочем, «Нафтогаз» может уменьшить сумму исковых требований к «Газпрому», если тот забронирует транзитные мощности после 19-го года.