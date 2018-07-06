«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж требование о пересмотре тарифа на транзит газа с марта 18-го года
Украинский холдинг рассчитывает получить от «Газпрома» дополнительно почти 12 миллиардов долларов, не считая процентов. Впрочем, «Нафтогаз» может уменьшить сумму исковых требований к «Газпрому», если тот забронирует транзитные мощности после 19-го года.
Комментарии14
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jblack2 06 июля 2018 | 18:37
А чего не с 1983 года?
Морда не треснет?..
igorkot____1 06 июля 2018 | 18:41
Эдак они под чистую разорят это "достояние России"))))))). На всякие "потоки" деньгов может не хватить.)
ukraina_biomusor 06 июля 2018 | 18:44
igorkot____1: Да хохлы вымрут раньше !)
goddd 06 июля 2018 | 19:00
Справедливое требование, надо платить..
vezdehod 06 июля 2018 | 19:08
Не даёт покоя Украина нашему газовому Миллеру - так и старается сделать ему Бяку.
minerr 06 июля 2018 | 18:42
Походу свидомые точно хотят быть уверены, что после 2019-го года ни один грамм газа Россия не пустит транзитом через Залежную. По другому объяснить их поступки никак нельзя. Хотя возможно им с кастрюлей на голове все видится по другому.
parasuk_ 06 июля 2018 | 18:47
Украинда ведет себя как постаревшая и выставленная за дверь содержанка. Уже не знает как о себе напомнить бывшему клиенту :)
velbkeirf1 06 июля 2018 | 18:49
В Сумской области Украины переселенца из Донбасса жестоко избили за то, что он сам и его родственники разговаривали на русском языке. Как сообщают украинские СМИ, односельчане порвали инвалиду рот и бросили под автомобиль
parasuk_ 06 июля 2018 | 18:59
velbkeirf1: Тем временем выяснилось, что миномет молот, которым так гордились порашкины пропагандоны, наибольшую опасность представляет для пытающихся его применят солдат всу. А гениальные украинские генералы сегодня решают взрывается сам миномет или мина в нем. Пойти, что ли, подсказать :)
diximania1948 06 июля 2018 | 19:04
parasuk_: Это не ты подсказал подводникам Курска то, что российские торпеды сами по себе взрываются?
diximania1948 06 июля 2018 | 19:02
velbkeirf1: После этого инвалид встал и убежал от 9 злодеев!
sscull 06 июля 2018 | 18:51
Суть арбитража в том, что должны участвовать две стороны. Если Россия туда не явится, а она не явится, то хохлы могут хоть сто триллионов " отарбитражить" толку от этого 0...
max3446 06 июля 2018 | 19:01
логика свиноукра - требовать чтобы газпром единственный транзитировал через них газ и штрафовать газпром за "монопольное использование транзитом"
pravdatut 06 июля 2018 | 19:13
Когда Газпром стал Кремлегазом тогда и начались проблемы !