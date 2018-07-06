Осужденный в России гражданин Украины Александр Кольченко прекратил голодовку

Об этом сообщается на сайте СПЧ со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Челябинской области Маргариту Павлову. Последний раз она навещала Кольченко в колонии 18-го июня и, по ее словам, Кольченко на состояние здоровья не жаловался.

Напомним, Кольченко был осужден вместе с Олегом Сенцовым по делу о подготовке терактов в Крыму.