Осужденный в России гражданин Украины Александр Кольченко прекратил голодовку
Об этом сообщается на сайте СПЧ со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Челябинской области Маргариту Павлову. Последний раз она навещала Кольченко в колонии 18-го июня и, по ее словам, Кольченко на состояние здоровья не жаловался.
Напомним, Кольченко был осужден вместе с Олегом Сенцовым по делу о подготовке терактов в Крыму.
Комментарии5
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minerr 06 июля 2018 | 18:38
Надеюсь этого зрадника занесут в "Миротворец".
parasuk_ 06 июля 2018 | 18:52
Сдулся. Не бывать ему депутатом в пасе от порашкиной орды :)
golodomor_ze__hohlokost 06 июля 2018 | 18:57
Шо, жрачка больше в хлебало не лезет?
alexisgross072018 06 июля 2018 | 19:02
Согласно сообщения Раша-Сраши Срудей Родченоков самоублся ;)) Поовина уполномоченных по правам - бывшие сотрудники ФСИН. А во главе вообще баба-мент.
sscull 06 июля 2018 | 19:17
alexisgross072018: Хохол, ты ацетоном чтоль обдышался, херню какую-то пишешь?)