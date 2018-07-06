Сборная Франции по-прежнему ведет в матче четвертьфинала Чемпионата мира по футболу против команды Уругвая
Счет 2:0. Идет второй тайм.
В 9 вечера состоится еще один четвертьфинал – на этот раз между сборными Бразилии и Бельгии.
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Счет 2:0. Идет второй тайм.
В 9 вечера состоится еще один четвертьфинал – на этот раз между сборными Бразилии и Бельгии.
Комментарии3
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putin_itogy 06 июля 2018 | 18:39
"НЕВКУСНАЯ игра"..
Бросил смотреть.
Пойду на улицу, погуляю..
Одна из самых скучных игр.
Фуфло и обман.
Похоже на договорняк.
Или чекисты облучают какую-то команду, своими "Х"- лучами..
minerr 06 июля 2018 | 18:53
putin_itogy: На улицу пойдешь - не забудь кастрюлю на голову одеть, а то там полно бродит всяких чекистов со своими лучами.
listen_up 06 июля 2018 | 18:56
Коллеги, кто-нибудь знает причину, почему не играл Кавани?