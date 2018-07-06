Сборная Франции забила второй гол в четвертьфинальном матче с Уругваем
Мяч забил Антуан Гризманн.
Первый гол забил Рафаэль Варан на 40-ой минуте.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Мяч забил Антуан Гризманн.
Первый гол забил Рафаэль Варан на 40-ой минуте.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
compare 06 июля 2018 | 18:30
молодцы,галлы!
lom2011 06 июля 2018 | 18:32
Чудны твои дела, Господи!
А может не Господи?
Нынешний чемпионат мира полон странностей.
Но надо дождаться финала, чтобы сделать точный анализ и вывод.
На Кубе от акустических атак пострадали 16 американских дипломатов. По данным канала CBS, у дипломатических работников зафиксированы "легкие черепно-мозговые травмы". Сотрудники внешнеполитического ведомства жаловались на потерю слуха, тошноту, головные боли и нарушение равновесия
Что такое акустическое оружие и где его применяют?
Акустическое оружие — это оружие нелетального действия, которое при обычном применении не должно приводить к гибели или серьёзным травмам у тех, против кого оно направлено. Основная цель использования такого оружия — нейтрализация, а не поражение противника slyxi.com/chto-za-akusticheskie-ataki-kotorym-podverglis-diplomaty-na-kube/
Где можно расположить такие устройства?
В "нужных" раздевалках, в "нужных" гостиницах.
Как ослабить выбранного противника? Специальными препаратами, подмешиваемыми в пищу и напитки.
Нынешний чемпионат мира полон странностей. Многие сборные не похожи на себя. Создаётся впечатление, что игроками манипулируют, как марионетками.
ly4_sveta 06 июля 2018 | 18:46
lom2011: От гэбни всего можно ожидать. Уж, если, даже с
мочой не побрезговали, с отверстиями (ведь додуматься
надо до такого!) в стенах задумки-придумки всякие?!)))
Вот чем занимается наша ,,мощная» ФСБ.
А Путин внимание отвлекает, принимая в Кремле, накануне игры,
президента ФИФА, и известных футболистов прошлого,
наивных, простодушных и доверчивых.
ly4_sveta 06 июля 2018 | 18:37
Французы станут чемпионами мира!