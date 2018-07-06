После полугодового затишья совершена успешная хакерская атака на банк — ПИР-банк лишился 58 миллионов рублей с корсчета в Банке России, — пишет сегодняшний «Коммерсантъ». ПИР входит в четвертую сотню.

В 2016-ом году, в результате атак на банки, хакеры похитили более полутора миллиардов рублей.