После полугодового затишья совершена успешная хакерская атака на банк
После полугодового затишья совершена успешная хакерская атака на банк — ПИР-банк лишился 58 миллионов рублей с корсчета в Банке России, — пишет сегодняшний «Коммерсантъ». ПИР входит в четвертую сотню.
В 2016-ом году, в результате атак на банки, хакеры похитили более полутора миллиардов рублей.
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velbkeirf1 06 июля 2018 | 18:30
Хороший банк однако программа оптимизации похоже начала давать свои результаты