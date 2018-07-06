Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары

Это ответная мера по ограничению на ввоз в США стали и алюминия.

Ущерб от протекционистских мер Вашингтона Москва оценивает почти в полмиллиарда долларов. О решение ввести пошлины США объявили весной. Кремль с тех пор готовился нанести ответный удар. Соответствующее постановление подписал сегодня Дмитрий Медведев.

Дополнительными пошлинами будет облагаться американская продукция, аналоги которой производят в России. Речь идет о некоторых видах строительно-дорожной техники, нефтегазовом оборудовании, инструментах для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокне.

Пошлина составит от 25 до 40 процентов от стоимости товара, объяснил министр экономического развития Максим Орешкин. По его мнению, «компенсирующие» меры помогут российским предприятиям, выпускающим аналогичную продукцию. В ведомстве полагают, что российские производители в состоянии заменить американские поставки на внутреннем рынке.

Введенные ограничения не смогут полностью покрыть издержки российских экспортеров, предупредили в правительстве. Поэтому пошлины могут быть повторно увеличены через три года или даже раньше, если ВТО признает действия американских властей противоречащими правилам организации.

Импортные пошлины на сталь и алюминий действуют в отношении продукции из ЕС, Китая, России, Японии и других стран.