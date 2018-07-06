Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары
Это ответная мера по ограничению на ввоз в США стали и алюминия.
Ущерб от протекционистских мер Вашингтона Москва оценивает почти в полмиллиарда долларов. О решение ввести пошлины США объявили весной. Кремль с тех пор готовился нанести ответный удар. Соответствующее постановление подписал сегодня Дмитрий Медведев.
Дополнительными пошлинами будет облагаться американская продукция, аналоги которой производят в России. Речь идет о некоторых видах строительно-дорожной техники, нефтегазовом оборудовании, инструментах для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокне.
Пошлина составит от 25 до 40 процентов от стоимости товара, объяснил министр экономического развития Максим Орешкин. По его мнению, «компенсирующие» меры помогут российским предприятиям, выпускающим аналогичную продукцию. В ведомстве полагают, что российские производители в состоянии заменить американские поставки на внутреннем рынке.
Введенные ограничения не смогут полностью покрыть издержки российских экспортеров, предупредили в правительстве. Поэтому пошлины могут быть повторно увеличены через три года или даже раньше, если ВТО признает действия американских властей противоречащими правилам организации.
Импортные пошлины на сталь и алюминий действуют в отношении продукции из ЕС, Китая, России, Японии и других стран.
Комментарии9
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aleks50 Алексей Клубников 06 июля 2018 | 18:21
Заметят ли США надувание щёк орешкина?
ostapbey 06 июля 2018 | 18:22
На сколько времени хватит забугорных запчастей? Когда производство "высокотехнологичной" продукции на России производиться не сможет..
Даже..
ostapbey 06 июля 2018 | 18:25
Если глянуть в оптический кабель, то можно увидеть три звёзд очки??
А то и пять звездочек:
...
ЗАО `САМАРСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ`, ООО `ОКС 01`, ООО `ОПТЕН-КАБЕЛЬ`, ООО `ЧЕРМЕТУРАЛАВТОМАТИКА`, ООО `СЕАН`, ООО `РЭЙЛФИКС`.
ostapbey 06 июля 2018 | 18:28
Ну и кто поставляет им производственное оборудование?? А это уже нужно иметь взгляд особой выдержки.. или КВВК!!!
даже..
max3446 06 июля 2018 | 18:26
Около 2 млн человек проехали по Крымскому мосту с 16 мая по 30 июня. Об этом журналистам сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
«За период с 16 мая по 30 июня 2018 года услугами Крымского моста воспользовались более 625 тыс. транспортных средств (более 6,4 тыс. из которых автобусы). Согласно нашим расчётам, это почти 1 млн 985 тыс. пассажиров», — цитирует Черняка РИА Новости.
Он отметил, что больше половины из этого количества, а именно 337 тыс. единиц транспорта и, соответственно, 1 млн 97 тыс. человек, въехало в Крым.
Туристический поток в регион возрос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сейчас над Керченским проливом сооружается железнодорожная часть моста, которая, как отмечают эксперты, также придаст полуострову новый стимул к развитию.
Сооружение железнодорожной части Крымского моста идёт по графику, сообщил накануне министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он отметил, что ведомство недавно сверялось с подрядчиками по вопросу темпов строительства. Отвечая на вопрос о досрочной сдаче железнодорожной части моста (по аналогии с автомобильной), министр сказал, что на данный момент об этом говорить ещё рано.
«Сейчас о возможном сокращении срока я бы говорить не стал. Мы говорим о том, что сроки готовности объекта в целом… определены, мы в эти сроки укладываемся», — сказал он.
ostapbey 06 июля 2018 | 18:30
max3446: по оптическому волокну проехали?? Или повововорованным сименсовским турбинам на валу??
Даже??....
ukraina_biomusor 06 июля 2018 | 18:35
ostapbey: Ну сименс не против ,а на хохлов насрать !)
nf5096004 06 июля 2018 | 18:30
Разумно ли вводит пошлины на товары, которые у нас производят не в достаточном количестве, но так необходимы? Нам обещали качественные продукты питания, когда вводили антисанкции, но прошло столько лет, а отечественные продукты так и не стали конкурентоспособными по отношению ко многим европейским. Пальмовое масло и отвратительный, сделанный неизвестно из чего сыр и другие молочные продукты не из молока - визитная карточка наших сетевых магазинов.
compare 06 июля 2018 | 18:35
nf5096004: если бы,только это...разумно ли вообще,так жить,как живет страна? так,будто завтра ничего уже не надо будет никому,одним днем,закатив "глазки" в истошном крике?