Сторонники и противники Католикоса всех армян Гарегина II подрались в резиденции духовного лидера Армении

Инцидент транслировался в режиме реального времени по местным новостным порталам. Драка продолжалась несколько минут. Противники Католикоса требуют, чтобы отказался от сана. Сам Гарегин II ранее призвал протестующих прекратить демонстрации и не подвергать опасности репутацию армянской апостольской церкви. Он также запретил своим сторонникам устраивать ответные акции.

Католикос всех армян избирается пожизненно. Гарегин II был избран Высшим духовным советом в 1999-ом году.