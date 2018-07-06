Сторонники и противники Католикоса всех армян Гарегина II подрались в резиденции духовного лидера Армении
Инцидент транслировался в режиме реального времени по местным новостным порталам. Драка продолжалась несколько минут. Противники Католикоса требуют, чтобы отказался от сана. Сам Гарегин II ранее призвал протестующих прекратить демонстрации и не подвергать опасности репутацию армянской апостольской церкви. Он также запретил своим сторонникам устраивать ответные акции.
Католикос всех армян избирается пожизненно. Гарегин II был избран Высшим духовным советом в 1999-ом году.
Комментарии1
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aleks50 Алексей Клубников 06 июля 2018 | 18:19
Интересно , с чьими кулаками их бог был на короткой ноге?