Во французском Нанте уже третью ночь продолжаются беспорядки
В пригородах поджигают автомобили и дома после того, как полицейский при задержании застрелил человека.
Пригороды Нанта охвачены огнём и каждое новое утро приносит всё более тревожные сводки. Сгорело ещё больше автомобилей — минувшей ночью более 50. Продолжаются поджоги магазинов и общественных приёмных. Пострадала бензоколонка с автосервисом, подожгли подъезд лицея Леонардо да Винчи, отмечают, что едва не погибла консьерж с семьёй. Задержаны несколько человек, в том числе несовершеннолетний.
Беспорядки продолжаются вопреки призывам к спокойствию и несмотря на усиленные меры безопасности. Требований нет, на стенах часто видна аббревиатура ACAB, цитирую, «все полицейские — ублюдки». Беспорядки начались после инцидента с гибелью местного жителя, которого застрелил полицейский. Согласно официальным данным, автомобиль убитого остановили для проверки, водитель оказался в розыске и попытался скрыться, наехав на одного из правоохранителей. Второй полицейский открыл огонь. Накануне вечером в память о погибшем около тысячи жителей Нанта провели так называемый «белый марш». В пригород Нанта приехал и премьер Франции Эдуар Филипп, он осудил беспорядки и пообещал обеспечить максимально открытое расследование обстоятельств гибели беглеца.
В 2005 г. после гибели двух подростков, которые прятались от полиции в трансформаторной будке, беспорядки охватили сразу несколько крупных городов Франции. Меньше чем за месяц погромов жители неблагополучных районов сожгли тысячи автомобилей, один полицейский погиб, десятки получили ранения.
Комментарии1
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rosta 06 июля 2018 | 18:34
А чего так стыдливо не уточняется этническая и религиозная принадлежность муслима ?