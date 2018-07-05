В Японии приведен в исполнение смертный приговор в отношении основателя секты «Аум синрике»* Секо Асахары

Секта ответственна за зариновую атаку в токийском метро 1995-го года, когда погибли 13 человек и несколько тысяч пострадали. Кроме Асахары, казнены еще 6 человек.

Японцы воспримут это не только как торжество закона, но и как лишний повод задуматься о проблемах общества, — считает ведущий научный сотрудник Центра японских исследований РАН Константин Саркисов.

По его словам, исход этого дела утвердил представление о законности как основной правовой норме в современной Японии.

Он отметил, что японское общество на протяжении 14 лет ожидало исполнения смертного приговора по этому делу. Несмотря на то, что к смертной казни в Японии прибегают крайне редко, именно такое наказание японцы считают наиболее естественным для фигурантов дела «Аум Синрике», сказал он.

«Смертную казнь воспримут как абсолютно законное, справедливое и наконец совершившееся возмездие, но я думаю, что это также даст повод для размышлений о том, что стоит за этим преступлением, какие социальные проблемы, какие язвы общества,» – заявил Саркисов.

Саркисов заметил, что каждый раз вынесение смертного приговора в Японии сопровождается широким общественным резонансом. Тем не менее, предложения о его отмене не имели успеха.

«И традиционно, и психологически нация вполне предполагает, что смертная казнь является разумным наказанием за такие преступления», — сказал он.

Саркисов пояснил, что исполнение приговора затянулось на 14 лет из-за юридических особенностей дела, связанных в первую очередь с апелляциями подсудимых.

Секо Асахара был приговорен к повешению еще в 2004-ом году. Тот факт, что смертный приговор был приведен в исполнение только сейчас, связан с юридическими процедурами.

* — организация признана террористической и запрещена на территории РФ