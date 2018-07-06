В медицинские учреждения Люберец возобновились поставки расходных материалов
В медицинские учреждения Люберец возобновились поставки расходных материалов, — утверждает Министерство здравоохранения Московской области. Ранее пользователи социальных сетей жаловались на то, что в больницах не хватает перевязочных материалов, реагентов и пробирок для анализов. Утверждалось, что страховые компании предлагают обращаться за медицинскими услугами в платные клиники. В подмосковном Минздраве настаивают на том, что в государственных стационарах и поликлиниках медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС.
Комментарии2
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balamuto 06 июля 2018 | 18:30
Перевязочные материалы ушли в Донбасс и Сирию?
poluputing 06 июля 2018 | 18:35
balamuto: идущим в расход , больше расходных материалов, хороших и разных