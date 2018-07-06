В медицинские учреждения Люберец возобновились поставки расходных материалов, — утверждает Министерство здравоохранения Московской области. Ранее пользователи социальных сетей жаловались на то, что в больницах не хватает перевязочных материалов, реагентов и пробирок для анализов. Утверждалось, что страховые компании предлагают обращаться за медицинскими услугами в платные клиники. В подмосковном Минздраве настаивают на том, что в государственных стационарах и поликлиниках медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС.