Оперативники нашли на одном из складов Петербурга две тысячи упаковок просроченных лекарств для онкобольных
Препараты закупались на бюджетные деньги.
По данным экономической полиции, стоимость найденных просроченных лекарств превышает 120 миллионов рублей. На эти деньги Смольный закупил 2 тысячи упаковок препарата «Ацеллбия», он предназначался для льготников с онкологическими заболеваниями, однако они его так и не получили, сообщает интернет-портал Фонтанка. Как сказали изданию оперативники, цитирую «все верно — считайте, что на складе протухли дорогие лекарства». После истечения срока годности всю партию должны были уничтожить, но этого по каким-то причинам не сделали. Вероятно, чиновники просто не рассчитали необходимый для больных объем лекарств, сказала «Эху Москвы» координатор программ благотворительного фонда «Адвита» Елена Грачева.
Теперь следствию придется дать оценку решениям бывших руководителей комитета по здравоохранению Смольного.
В Петербурге сейчас расследуется несколько уголовных дел, связанных с незаконным распространением препаратов для онкобольных.
Комментарии7
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tadolg 06 июля 2018 | 18:27
Вот где враги народа!
balamuto 06 июля 2018 | 18:27
Мрази.
agriment 06 июля 2018 | 18:34
Онкобольные в РФ- самый доходный "бизнес" медперсонала и их руководства .....
Пока взятку не получат от больного, лекарства пусть хоть сгниют, укол не сделают за бюджетные деньги, те ещё варвары...
и оправдание придумали своему бездействию, мол в РФ у каждого врача - своё кладбище.
nf5096004 06 июля 2018 | 18:34
Что-то не верится, не рассчитали, просто не успели на сторону реализовать. Конечно, они в наших больницах не лечатся, чуть что, сразу в Европу. А простых граждан обрекают на мученическую смерть.
kazlevich1949 06 июля 2018 | 18:36
Кто его знает, может в сухом остатке кто-то просто продлил срок жизни 2000 людям...
Вот я почему-то убеждён, что если бы Михаил Задорнов и Дмитрий Хворостовский со своими болячками с места в карьер не ломанулись бы и не подписались бы на эту "химиотерапию", то вполне возможно и по сей день были не скажу за здоровье, но по крайней мере были бы живы, а там уже как Бог на душу положит? Американцы, Михал Николаевич, они не только "тупые", но уверяю вас и очень злопамятные... Жаль!
nuya 06 июля 2018 | 18:59
kazlevich1949: дурак ты Поищи в инете Покасты ведущий онколог России Павленко
ставший в 39 лет обладателе 3 стадии рака, от которого лечил людей в Питерской клинике
nuya 06 июля 2018 | 18:54
В это время в других, нижеобеспеченных регионах, умирали онкобольные от нехватки этих препаратов!!!!
Страна ГЕНОЦИДА!!!