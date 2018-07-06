Оперативники нашли на одном из складов Петербурга две тысячи упаковок просроченных лекарств для онкобольных

Препараты закупались на бюджетные деньги.

По данным экономической полиции, стоимость найденных просроченных лекарств превышает 120 миллионов рублей. На эти деньги Смольный закупил 2 тысячи упаковок препарата «Ацеллбия», он предназначался для льготников с онкологическими заболеваниями, однако они его так и не получили, сообщает интернет-портал Фонтанка. Как сказали изданию оперативники, цитирую «все верно — считайте, что на складе протухли дорогие лекарства». После истечения срока годности всю партию должны были уничтожить, но этого по каким-то причинам не сделали. Вероятно, чиновники просто не рассчитали необходимый для больных объем лекарств, сказала «Эху Москвы» координатор программ благотворительного фонда «Адвита» Елена Грачева.

Теперь следствию придется дать оценку решениям бывших руководителей комитета по здравоохранению Смольного.

В Петербурге сейчас расследуется несколько уголовных дел, связанных с незаконным распространением препаратов для онкобольных.