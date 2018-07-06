Полиция прекратила уголовное преследование матери ребенка-инвалида

Екатерину Коннову обвинили в распространение наркотиков после того, как она перепродала ненужное её лекарство. Препарат входит в специальный список, его оборот ограничен.

Постановление о возбуждении уголовного дела отменено, законным и обоснованным это решение МВД уже признала прокуратура. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев при этом поручил подчиненным разобраться во всех обстоятельствах этой истории, а также проверить своевременность и законность возбуждения уголовного дела. Реальный тюремный срок, до 8 лет по статье о сбыте наркотических и психотропных веществ, мог грозить 38-летней жительнице Москвы Екатерине Конновой. Мать шестилетнего ребенка, больного ДЦП и страдающего другими тяжелыми патологиями, задержали в середине июня — за то, что она попыталась продать в интернете несколько микроклизм, оставшихся после курса лечения сына. Препарат диазепам, который используют, в том числе, для лечения эпилепсии, входит в список веществ, чей оборот ограничен. Потому по формальным признакам женщина нарушила закон, — решили полицейские и возбудили уголовное дело. В пресс-службе хосписа, где терапию получает сын Екатерины Конновой, что за счет продажи лекарства мать попыталась выручить немного денег для семьи. Закупку при этом сделали сотрудники полиции и в течение получаса предъявили женщине обвинение. Сотрудники хосписа организовали сбор подписей под онлайн-петицией с требованием прекратить уголовное дело. В документе подчеркивалось, что «настоящих» наркоманов микроклизмы с диазепамом вряд ли заинтересуют — в первую очередь, это седативный и снотворный препарат. На ситуацию обратили внимание и в Кремле, об этом журналистам сегодня рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «в данном конкретном случае не должно быть места формальному подходу, это требует особого внимания». Официального документа о прекращении уголовного дела сама Екатерина Коннова пока не получала. «Хотелось бы получить постановление на руки, что быть уверенной в том, что этот кошмар и ад в моей жизни закончился», — сказала Коннова в интервью телеканалу RT.

Прецедент, связанный с уголовным делом против матери неизлечимо больного ребенка, в последние недели активно обсуждали и в соцсетях.