Сборная Франции открыла счет в четвертьфинальном матче с Уругваем на ЧМ
Гол забил Рафаэль Варан.
Матч проходит в Нижнем Новгороде.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Гол забил Рафаэль Варан.
Матч проходит в Нижнем Новгороде.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
rktq 06 июля 2018 | 17:44
Франция... чемпион мира!
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 06 июля 2018 | 17:45
Не смейтесь Россия будет чемпионом . Поднимайте престиж советской России .
rktq 06 июля 2018 | 17:51
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: Поднимать не надо.. он и так стоит! и многих "русских украинцев " радует и не одних их..
putin_itogy 06 июля 2018 | 17:51
Игра равная.
Но Уругвай сильнее,
даже без Кавани!
lapsha 06 июля 2018 | 17:55
Уругвай, отыгрывайтесь.