Число погибших при крушении туристического судна Phoenix в Таиланде увеличилось до 40

Еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Все пропавшие — туристы из Китая. Еще 49 человек спасены. Поисково-спасательная операция у берегов острова Пхукет продолжается.

Как заявили ТАСС в посольстве России в Бангкоке, россиян на этом судне не было.