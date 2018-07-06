Число погибших при крушении туристического судна Phoenix в Таиланде увеличилось до 40
Еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Все пропавшие — туристы из Китая. Еще 49 человек спасены. Поисково-спасательная операция у берегов острова Пхукет продолжается.
Как заявили ТАСС в посольстве России в Бангкоке, россиян на этом судне не было.
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