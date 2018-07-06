Власти Москвы готовы санкционировать митинг против повышения пенсионного возраста, но только в парке Сокольники
Об этом «Интерфаксу» сообщил глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников. Заявка от ряда организаций и партий, в том числе «Яблока», КПРФ и «Справедливой России», была подана на акцию 18-го июля с шествием по Бульварному кольцу и митингом на проспекте Сахарова или на Суворовской площади. О реакции организаторов пока не сообщалось. Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал ответ мэрии издевательством, а предложенную площадку – «гетто в лесу».
Комментарии7
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olegleon 06 июля 2018 | 17:37
ну если 4 остановки из центра на метро это "гетто в лесу", то зажрался Митрохин конкретно
pmasel 06 июля 2018 | 17:52
Интересно, а чем мотивировали? А то тут недавно Верховный Суд разъяснения давал.... неужели обманул?
danko1 06 июля 2018 | 18:08
pmasel: А с какой стати нужно ждать милости от власти , когда митинг против неё направлен?
Уведомили и достаточно.
Никаких антиконституционных разрешений от этих преступников не нужно.
kukrynx 06 июля 2018 | 18:02
olegleon: зажрался Митрохин конкретно ….
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Ты почто такой злой? Оголодал?
t_philippova 06 июля 2018 | 17:44
Наглецы. Митрохин прав.
ka_mate 06 июля 2018 | 17:55
А чем это их Сахарова напугал?
Боятся что очень много народу придет?
В Сокольники тоже много людей придет,когда вопрос касается
денег придут!
aleks50 Алексей Клубников 06 июля 2018 | 18:05
Зажравшаяся путинская кодла, то есть власть послала граждан " На...", то есть в Сокольники.