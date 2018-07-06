Власти Москвы готовы санкционировать митинг против повышения пенсионного возраста, но только в парке Сокольники

Об этом «Интерфаксу» сообщил глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников. Заявка от ряда организаций и партий, в том числе «Яблока», КПРФ и «Справедливой России», была подана на акцию 18-го июля с шествием по Бульварному кольцу и митингом на проспекте Сахарова или на Суворовской площади. О реакции организаторов пока не сообщалось. Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал ответ мэрии издевательством, а предложенную площадку – «гетто в лесу».