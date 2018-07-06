Лейтенант подмосковной воинской части Олег Леонтьев приговорен к 3-м годам лишения свободы с условным сроком 2 года

Такое решение принял Наро-Фоминский гарнизонный военный суд. Офицер обвинялся в гибели солдата-срочника, но судья переквалифицировала статью на «нарушение правил эксплуатации боевой машины, повлекшее по неосторожности смерть человека». Выступая с последним словом, Леонтьев заявил, что участвовал в мероприятиях «на территории смежной страны, на которой нас как бы не было». В фонде «Право матери» это расценивают как признание участия России в боевых действиях на Украине.