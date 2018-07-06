Лейтенант подмосковной воинской части Олег Леонтьев приговорен к 3-м годам лишения свободы с условным сроком 2 года
Такое решение принял Наро-Фоминский гарнизонный военный суд. Офицер обвинялся в гибели солдата-срочника, но судья переквалифицировала статью на «нарушение правил эксплуатации боевой машины, повлекшее по неосторожности смерть человека». Выступая с последним словом, Леонтьев заявил, что участвовал в мероприятиях «на территории смежной страны, на которой нас как бы не было». В фонде «Право матери» это расценивают как признание участия России в боевых действиях на Украине.
Комментарии5
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yralez 06 июля 2018 | 17:34
Убили .....лейтенанта.
Куда ему теперь ?
Сроду не работал.
sscull 06 июля 2018 | 17:39
Лейтенант? Он ещё года после училища не отслужил и ещё воевал в " смежных" странах? Киздабол.
ed10075 06 июля 2018 | 17:48
Таковы вояки, - как только запахло реальным сроком, так тут же "раскололся" об участии в военных действиях на территории другого государства, при этом будучи кадровым военным.
oldbobby 06 июля 2018 | 18:00
ed10075: Настоящий кадровым военным всегда обязан врать, как генерал-майор Конашенков - настоящий образец Российского офицера.
odobryam_s 06 июля 2018 | 17:51
А вот нефиг по разным "смежным странам" шастать! И уж тем более нефиг этим похваляться перед подчиненными, которых вместо себя посылаешь на риск, типа такой герой,мля, в "смежных странах" воевал.... Похоже, этот летеха мало что подонок и слабак, ибо так со своим мехводом поступил, но и еще и чей-то "сынулька", ибо, по большому счету, все-таки отвертелся от наказания за свое двойное паскудство....