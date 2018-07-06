В матче четвертьфинала Чемпионата мира по футболу между Уругваем и Францией счет пока не открыт
В этой игре определится соперник победителя второго четвертьфинала между Бразилией и Бельгией, который начнется в 9 вечера.
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В этой игре определится соперник победителя второго четвертьфинала между Бразилией и Бельгией, который начнется в 9 вечера.
Комментарии3
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olegleon 06 июля 2018 | 17:33
у них открывалки нет
olegleon 06 июля 2018 | 17:40
olegleon: нашлась открывалка. 0-1
edward_sakash 06 июля 2018 | 17:37
Вива ля Уругвай!