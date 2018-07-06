Бывший главный редактор российской версии «Форбс» Николай Усков оспорил своё увольнение в суде
Далее последуют другие иски, — сказал он в интервью «Эху Москвы».
Как рассказал Усков в эфире радиостанции «Эхо Москвы», он считает свое увольнение незаконным и расценивает его, как попытку оказать «грубейшее давление» на редакцию журнала.
«Мне важно, прежде всего, добиться сохранения журнала Forbes, его высочайших редакционных стандартов, защитить редакцию от вмешательства собственника в редакционную политику, привлечь внимание общественности и правоохранительных органов к несвоевременным выплатам зарплат не только в журнале Forbes, но и во всем издательском доме, к долгам перед типографией», — рассказал он.
По словам Ускова, на протяжении работы в журнале он постоянно испытывал на себе давление со стороны руководства издательского дома ACMG.
Комментарии2
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kazlevich1949 06 июля 2018 | 17:41
Через одно как всё в России коллективным трудом рекламу журналу Форбс делают - тираж подтягивают?
kompricikos 06 июля 2018 | 17:56
kazlevich1949: жалко потерять такую гламурную работу