Бывший главный редактор российской версии «Форбс» Николай Усков оспорил своё увольнение в суде

Далее последуют другие иски, — сказал он в интервью «Эху Москвы».

Как рассказал Усков в эфире радиостанции «Эхо Москвы», он считает свое увольнение незаконным и расценивает его, как попытку оказать «грубейшее давление» на редакцию журнала.

«Мне важно, прежде всего, добиться сохранения журнала Forbes, его высочайших редакционных стандартов, защитить редакцию от вмешательства собственника в редакционную политику, привлечь внимание общественности и правоохранительных органов к несвоевременным выплатам зарплат не только в журнале Forbes, но и во всем издательском доме, к долгам перед типографией», — рассказал он.

По словам Ускова, на протяжении работы в журнале он постоянно испытывал на себе давление со стороны руководства издательского дома ACMG.