Президент отслеживает мнение граждан о предстоящей пенсионной реформе
Для этого Владимир Путин использует разные источники, — сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков: «Разумеется, президент в курсе реакции на соответствующие инициативы и соответствующие параметры предлагаемые. Как всегда, по всем не только важным, но и менее важным, и более важным вопросам он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом того, что обладает именно объективной информацией, а не субъективной. Вы знаете, он никогда не ограничивается только восприятием сухих отчетов ведомств и всегда накладывает это на иные источники информации».
Законопроект внесли в Госдуму в прошлом месяце. Он подразумевает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60-ти для женщин.
Комментарии19
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dorin1987 06 июля 2018 | 17:09
/Разумеется, президент в курсе / - Это "разумеется" так же относится к тому периоду, когда усы пескова говорили, что царек РФ не в курсе?
magnus_z 06 июля 2018 | 17:15
dorin1987: Человек-Путин думает о нас!
sagen 06 июля 2018 | 17:16
dorin1987: Ему из-под кровати видно самое сокровенное... Как народ имеют...
danko1 06 июля 2018 | 17:11
Очередная пурга от лжеца Пескова.
Когда в АП Кремля создают специальный отдел по пропаганде повышения пенсионного возраста, СМИ раздали методичку по тому поводу, на ЦТ массированная пропаганда идет о положительном влиянии позднего выхода на пенсию, то Путину не реальное мнение народа важно знать, а как работает лживая пропаганда.
lenin3 06 июля 2018 | 17:17
danko1: дык,Вошьде же интернетом пользоваться не умеет,главные источники узнавания мнения народа для него всякие Блевады, федеральные каналы и лизоблюды типа Писькова.А у этих источников 99,9% ватонаселения поддерживают недоживание большинства до пенсии...
iltrovatore 06 июля 2018 | 17:52
lenin3: полагаете что-то изменилось бы, если бы он умел пользоваться интернетом? в телевизоре тоже можно найти альтернативные источники информации, особенно для того, кто знает не только русский язык.
lenin3 06 июля 2018 | 17:57
iltrovatore: нет,понятно,что ничего бы не изменилось.Но Трамп,который постарше нашего Вошьдя,все-таки пользуется тырнетом.Пофигу нашему на народ,особенно на молодежь,не интересно её мнение...
tag188 06 июля 2018 | 17:14
Законопроект внесли в Госдуму в прошлом месяце. Он подразумевает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60-ти для женщин
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Не понял, а когда женщинам уже успели скостить 3 года??
jetsam 06 июля 2018 | 17:20
@Для этого Владимир Путин использует разные источники@
киселев, соловьев, зейналова & RT
и еще красная папка от киндерсюрприза...
sagen 06 июля 2018 | 17:30
У меня есть великолепная идея. Только одно условие - не надо мне ставить золотой памятник, как спасителю Отечества от варваров. Идея простая, но супер эффективная. Пенсионный возраст надо повышать. Тут и двух мнений быть не может. Качество жизни растет, питание улучшается, медицина... Все это создает дополнительные нагрузки на бюджет. Но где это все используется в полной мере? Правильно, в МОСКВЕ. Я предлагаю, принять закон о повышении пенсионного возраста дифференцированно. Москвичам в полной мере, это один из богатейших городов мира, Тут не знают, куда девать деньги. Тут лучшие больницы, тут волшебная жизнь. Вот пусть москвичи и уходят на пенсию по максимуму - лет в 70, А по регионам подходить дифференцировано. Где и в пятьдесят, где в шестьдесят... Это сразу освободит Москву от "мусора", и даст толчок развитию регионам.
Не надо оваций....
andreykochnev 06 июля 2018 | 17:31
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Путин 2018 & Putin 2018
trans 06 июля 2018 | 17:32
В Думу направили самый жесткий законопроект. Вполне Путя может немного снизить пенсионный возраст и вата будет восторженно хлопать в ладоши - "Путин лучше всех! Без Путина мы пропадем!"
exin 06 июля 2018 | 17:35
"...отслеживает мнение граждан..." - И даже два раза сочувственно вздохнул, страдальчески сдвинув брови: а кому сейчас легко? При этом в голосе его было слышно неподдельное сострадание...
pensioner25 06 июля 2018 | 17:39
Повышение пенсионного возраста в России
при столь слабом состоянии экономики -
это преступление против своего народа.
Кто-то должен протрезветь первым:
или Медведев вместе с правительством,
или многомиллионное общество граждан страны.
venmud 06 июля 2018 | 17:53
"Президент отслеживает мнение граждан"
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Поразительно высокомерное отношение к своему электорату.
alekseis 06 июля 2018 | 17:55
Так ему рассказали?
nichirin 06 июля 2018 | 18:02
Может быть, он ещё и следит за гражданами, а не только "отслеживает" их мнение?? :О
as_kv 06 июля 2018 | 18:02
Отслеживает, как мы, терпилоиды, отнесемся к его же обещанию не повышать пенсионный возраст, "пока он президент"?
svetnik55 06 июля 2018 | 18:07
Как, он же ничего не знает!