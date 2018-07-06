Президент отслеживает мнение граждан о предстоящей пенсионной реформе

Для этого Владимир Путин использует разные источники, — сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков: «Разумеется, президент в курсе реакции на соответствующие инициативы и соответствующие параметры предлагаемые. Как всегда, по всем не только важным, но и менее важным, и более важным вопросам он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом того, что обладает именно объективной информацией, а не субъективной. Вы знаете, он никогда не ограничивается только восприятием сухих отчетов ведомств и всегда накладывает это на иные источники информации».

Законопроект внесли в Госдуму в прошлом месяце. Он подразумевает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60-ти для женщин.