Россия ввела повышенные пошлины на ввоз ряда товаров из США
Этот шаг стал ответом на решение Вашингтона увеличить сборы при импорте стали и алюминия.
Повышением ввозных пошлин правительство намерено компенсировать увеличившиеся издержки: из-за решения Дональда Трампа российские поставщики стали и алюминия понесут ущерб — его сумму оценили примерно в полмиллиарда долларов ежегодно. Согласно документу, который сегодня подписал премьер Медведев, Москва увеличит ввозные пошлины для ряда товаров, импортируемых из США. Это некоторые виды дорожной техники, нефтегазовое оборудование, оптоволокно, а также инструменты для бурения горных пород. Сборы за их ввоз составят от 25 до 40 процентов от стоимости товара. Постановление правительства вступит в силу спустя месяц после его официальной публикации. Вводимые меры не противоречат правилам Всемирной торговой организации, — подчеркнул глава Минэкономразвития Максим Орешкин, чьи слова приводит агентство «Интерфакс». Принятыми сегодня ответными пошлинами Россия вправе не ограничиваться: еще одну часть компенсирующих мер Москва может ввести через три года.
Американские власти еще в марте утвердили повышение ввозных пошлин на сталь и алюминий. Ставкой в 25 процентов облагается сырьё из всех стран за исключением Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.
Комментарии22
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mikhail_spb_ 06 июля 2018 | 17:10
Задушим американскую экономику ввозными санкциями, а саму Америку поставим на колени!
danko1 06 июля 2018 | 17:14
mikhail_spb_: Опять бомбят Воронеж. И население будет расплачиваться, платя по повышенным ценам за товары из США.
romashka__ 06 июля 2018 | 17:33
danko1: Какие они крутые! И Украина, и Сирия, и повышение НДС, и ЧМФ, и повышение пенсионного возраста, и дикая инфляция, и голодовка Олега Сенцова, и футбольная лихорадка на улицах 11 городов, и полицейский произвол, и нищета, и скудоумие силовиков, и предсказуемая непредсказуемость власти, и бесперспективняк.
testmeter 06 июля 2018 | 17:12
Все, конец пиндосам и всему запоребриковому империализму!!! Рассися вперде!
tks 06 июля 2018 | 17:16
А, ну давайте, самоскопцы подорванные, жмите дальше, чтобы конец ПутоСкрепии скорее настал.
andreyoo 06 июля 2018 | 17:17
Не знаю уж что там за "некоторые виды дорожной техники", но про оптоволокно удивился.
Почти все, что мне встречалось российского производства или европейского, в крайнем случае китайского.
testmeter 06 июля 2018 | 17:50
andreyoo: Сдается мне, что как покупало ты американское оптоволокно, так и будешь. Только стоит оно будет таперича подороже. Сомневаюсь, что американцы эту страшную для них потерю заметят
heklya 06 июля 2018 | 17:18
И на фиг нам нефтяное и горнодобывающее оборудование из проклятой пиндосии, когда у нас Уралвагонзавод есть , производящий танки, аналогичные натуральным !!
pyfrjvsqfldjrfn 06 июля 2018 | 17:37
heklya: тем более, что он уже банкрот.
goshan31 06 июля 2018 | 17:31
Сильно. Но глупо. Как обычно.
kazlevich1949 06 июля 2018 | 17:36
Ну таки а деньги полученные за эти повышенные пошлины естественно в США отправит... таки в России за просто так Героя не дают...
max3446 06 июля 2018 | 17:38
Красиво пендосов уделали! Браво, аплодирую стоя моей любимой России!
isnowanaarene 06 июля 2018 | 17:43
max3446: Дядя, вы дурак?
kukrynx 06 июля 2018 | 18:06
isnowanaarene: Грешно смеяться над убогим
testmeter 06 июля 2018 | 17:45
max3446: Что ж пиндосам делать теперь-то? Пропадут ведь совсем без Рассеюшки. А тут еще Дональд Рюрикович собрался Владимиру Владимировичу в ножки кланяться. А вы так жестоко... Никакой у вас жалости
nemes 06 июля 2018 | 17:57
max3446: Красиво пендосов уделали! Браво, аплодирую стоя моей любимой России!
...аплодирую стоя на коленях...
max3446 06 июля 2018 | 17:49
Пошлины на ввоз американских товаров в Китай вступили в силу, заявил представитель министерства иностранных дел КНР Лю Кан.
Пошлины были введены в ответ на действия властей США, объявивших о дополнительных сборах в размере 25% на импорт 818 наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год.
Так что это согласованное наступление на агрессивный пендостан России и Китая. Есть у меня сомнения что в 2019 году пендосы вообще будут, разве что как несколько расколовшихся штатов
nemes 06 июля 2018 | 18:03
max3446:
isnowanaarene
06 июля 2018 | 17:43
max3446: isnowanaarene: Дядя, вы дурак?
putin_itogy 06 июля 2018 | 17:55
Приказ чекистов: Запретить John Deere,
пахать на Т - 150...
По Воронежу, осколочно-фугасными, бронебойно - зажигательными - беглый ОГОНЬ!
nostradam 06 июля 2018 | 17:57
Американцы смеются. Это в основном те самые товары, которые они хотели ограничить к ввозу в Россию, в которых Россия отчаяннно нуждается. Трамп упирается - российские идиоты сами и ограничивают.
sviazvit 06 июля 2018 | 17:58
Страна живущая от продажи нефти и газа ставит барьеры для ввоза оборудования по добыче нефти и газа? Страна в которой отсутствуют дороги как таковые ставит барьеры для ввоза дорожной техники? Так в Воронеже скоро людей не останется от бомбежек.
svetnik55 06 июля 2018 | 18:04
Опять бомбим Воронеж? А что, мы сами производим эти товары и они для нас конкурентны?