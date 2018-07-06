Россия ввела повышенные пошлины на ввоз ряда товаров из США

Этот шаг стал ответом на решение Вашингтона увеличить сборы при импорте стали и алюминия.

Повышением ввозных пошлин правительство намерено компенсировать увеличившиеся издержки: из-за решения Дональда Трампа российские поставщики стали и алюминия понесут ущерб — его сумму оценили примерно в полмиллиарда долларов ежегодно. Согласно документу, который сегодня подписал премьер Медведев, Москва увеличит ввозные пошлины для ряда товаров, импортируемых из США. Это некоторые виды дорожной техники, нефтегазовое оборудование, оптоволокно, а также инструменты для бурения горных пород. Сборы за их ввоз составят от 25 до 40 процентов от стоимости товара. Постановление правительства вступит в силу спустя месяц после его официальной публикации. Вводимые меры не противоречат правилам Всемирной торговой организации, — подчеркнул глава Минэкономразвития Максим Орешкин, чьи слова приводит агентство «Интерфакс». Принятыми сегодня ответными пошлинами Россия вправе не ограничиваться: еще одну часть компенсирующих мер Москва может ввести через три года.

Американские власти еще в марте утвердили повышение ввозных пошлин на сталь и алюминий. Ставкой в 25 процентов облагается сырьё из всех стран за исключением Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.