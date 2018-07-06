В Нижнем Новгороде начинается первый четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу
Тренер сборной Уругвая Оскар Табарес дал ответ на главный вопрос, оставив в запасе нападающего Эдинсона Кавани, который получил травму в матче 1⁄8 финала с Португалией. Пару Луису Суаресу составит Кристиан Стуани, что конечно ослабит уругвайскую атаку. У сборной Франции тоже есть вынужденная замена. Полузащитник Блэз Мэтьюди получил вторую желтую карточку и пропускает четвертьфинал. Выход Корантена Толиссо делает французский состав чуть более атакующим. В остальном никаких изменений по сравнению с предыдущими встречами нет. Уругвай пока пропустил на чемпионате только один мяч от португальцев. Сегодня партнеров по Атлетико Година и Хименеса будет атаковать Антуан Гризман. Возможно, с ним ему будет даже проще, чем со спринтером Мбаппе.
В вечерней программе второй четвертьфинал Бразилия – Бельгия. Начало матча в 21 час.
Комментарии2
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antimalin 06 июля 2018 | 17:20
Уругвай победит Францию.
krestianin_067rus Михаил Никитин 06 июля 2018 | 17:25
Уругвай 2:1