В Нижнем Новгороде начинается первый четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу

Тренер сборной Уругвая Оскар Табарес дал ответ на главный вопрос, оставив в запасе нападающего Эдинсона Кавани, который получил травму в матче 1⁄ 8 финала с Португалией. Пару Луису Суаресу составит Кристиан Стуани, что конечно ослабит уругвайскую атаку. У сборной Франции тоже есть вынужденная замена. Полузащитник Блэз Мэтьюди получил вторую желтую карточку и пропускает четвертьфинал. Выход Корантена Толиссо делает французский состав чуть более атакующим. В остальном никаких изменений по сравнению с предыдущими встречами нет. Уругвай пока пропустил на чемпионате только один мяч от португальцев. Сегодня партнеров по Атлетико Година и Хименеса будет атаковать Антуан Гризман. Возможно, с ним ему будет даже проще, чем со спринтером Мбаппе.

В вечерней программе второй четвертьфинал Бразилия – Бельгия. Начало матча в 21 час.