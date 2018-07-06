Генпрокуратура России направила повторный запрос властям Греции о выдаче Александра Винника

Он был арестован в этой стране по запросу США по обвинению в киберпреступлениях. Ранее Суд в Греции уже одобрил экстрадицию Винника в Штаты. Весной этого года Винник, в том числе через своего представителя, обратился в ГП РФ с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. На этом основании в России в отношении Винника было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Винник был заочно арестован.