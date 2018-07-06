Генпрокуратура России направила повторный запрос властям Греции о выдаче Александра Винника
Он был арестован в этой стране по запросу США по обвинению в киберпреступлениях. Ранее Суд в Греции уже одобрил экстрадицию Винника в Штаты. Весной этого года Винник, в том числе через своего представителя, обратился в ГП РФ с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. На этом основании в России в отношении Винника было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Винник был заочно арестован.
Комментарии3
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aleko_1 Александр Королев 06 июля 2018 | 16:41
Eстессно ему в России будет легче сидеть- если вообще сядет.
samkos 06 июля 2018 | 16:42
Россия конечно хочет вернуть своего тайного агента. Пусть предстанет перед американским правосудием и получит по делам своим.
tag188 06 июля 2018 | 16:46
Скоро у Вити Бута и Кости Ярошенко появится новый сосед.
Ну а у портянок новый повод поистерить :))