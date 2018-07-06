Бывший главред Forbes Николай Усков оспорил в суде свое увольнение
В Пресненский суд Москвы подан иск к издателю журнала. Как передает «Интерфакс», Усков просит признать незаконными дисциплинарные взыскания, которым он был подвергнут, восстановить его на работе в прежней должности, выплатить зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред. Сам Усков ранее утверждал, что формальным поводом к его увольнению послужило отсутствие на работе во участия в одной из программ на «Эхе Москвы».
Комментарии2
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jetsam 06 июля 2018 | 16:48
@признать незаконными дисциплинарные взыскания, которым он был подвергнут, восстановить его на работе в прежней должности, выплатить зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред.@
И бесплатная путёвка
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— Значит так. Двадцать баранов…
— Двадцать пять.
— Двадцать, двадцать. Холодильник «Розенлев». Финский, хороший. Почётная грамота.
— И бесплатная путёвка…
— В Сибирь!
--- (с)Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
vezdehod 06 июля 2018 | 17:54
В Басманном суде ничего не оспоришь - всё схвачено и за всё уплачено.