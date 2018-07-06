Бывший главред Forbes Николай Усков оспорил в суде свое увольнение

В Пресненский суд Москвы подан иск к издателю журнала. Как передает «Интерфакс», Усков просит признать незаконными дисциплинарные взыскания, которым он был подвергнут, восстановить его на работе в прежней должности, выплатить зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред. Сам Усков ранее утверждал, что формальным поводом к его увольнению послужило отсутствие на работе во участия в одной из программ на «Эхе Москвы».