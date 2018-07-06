МВД прекратило дело в отношении москвички Екатерины Конновой, матери неизлечимо больного ребенка
Ее заподозрили в сбыте наркотиков. Она пыталась через интернет продать лекарства, оставшиеся после лечения сына. Как передает ТАСС, дело было прекращено после вмешательства главы МВД Владимира Колокольцева.
Комментарии4
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kokeshi 06 июля 2018 | 16:45
Спасибо Интернету.
evgeny_biolog 06 июля 2018 | 16:55
"дело было прекращено после вмешательства главы МВД"
В каком смысле? А раньше глава в делах не участвовала?
olegleon 06 июля 2018 | 17:25
если она продавала простые лекарства, то с какой стати её заподозрили в сбыте наркотиков?
bamashka 06 июля 2018 | 17:48
А как насчёт уточнить закон? Или наказать провокаторов? Выходит, следователь Иванов С.А. некомпитентен? Сколько ещё горя он принесёт, если останется на своей должности!