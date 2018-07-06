Кремль рассмотрит обращение о легализации статуса бойцов ЧВК в случае его поступления
Кремль рассмотрит обращение о легализации статуса бойцов ЧВК в случае его поступления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее российские офицерские организации подготовили обращение с призывом признать статус бойцов ЧВК. В частности, в нем идет речь о помощи тем бойцам, которые получили ранения на войне в Сирии. По информации «Дождя», обращение подписали генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, глава международной общественной организации «Честь и Родина» Владимир Петров и председатель комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев. Они заявили, что в ближайшее время планируют отправить документ в Генпрокуратуру, Верховный суд и президенту.
Комментарии14
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murad_manapov 06 июля 2018 | 16:38
такого обращения никогда бы не было, если бы им с верху не дали команду, солдафоны сами ничего никогда не делают.
danko1 06 июля 2018 | 17:06
murad_manapov: Да и даже солдафонами этих, не имеющих чести и желающих не Родину защищать, а убивать в чужих странах за деньги, называть нельзя.
Место наемников в тюрьме в соответствии с УК, вместе с Шойгу и Путиным.
odobryam_s 06 июля 2018 | 16:40
Сомали?
yralez 06 июля 2018 | 16:45
Ну наконец то.....а то были просто псы и псы из МО.
andy66 06 июля 2018 | 16:47
главное - получить списочный состав, и сразу же возбудить уголовное дело по статье наемничество!
kondrat_vlad 06 июля 2018 | 16:50
Кремль обязательно признает официально карательные бригады "путенбригаден SS" эти ему еще будут нужны внутри страны.
margosher 06 июля 2018 | 16:57
Они хотят, чтобы частные компании финансировались из госбюджета? Я правильно понимаю?
odobryam_s 06 июля 2018 | 17:01
margosher: Им пох. Они давно уже почти полбюджета засекретили. Кто его знает, куда эти полбюджета транжирятся....
kompricikos 06 июля 2018 | 17:39
margosher: до этого их кто финансировал? группа пенсионеров?
profi1962 06 июля 2018 | 17:00
Готовьтесь к увольнению из рядов Российской армии, получать в месяц миллион и иметь те же права, захотят многие. Ну ну. Ждемс.
profi1962 06 июля 2018 | 17:03
И все это провести секретным приказом. И будут генералы числится в обоих списках РА и наемниках, одни без других не могут. А лопухи рядовые и младшие офицеры будут остреливаться и наводить авиацию за 200 тысяч.
peresvet73 06 июля 2018 | 17:10
Ихтамнеты, хотят легализовать наёмничество в РФ. Наёмники, воюющие неизвестно за чьи бизнес-интересы, хотят, чтобы их лечили и выплачивали пособия из бюджета РФ. А остальным надо пенсии отменить!
kompricikos 06 июля 2018 | 17:41
peresvet73: ура!!!!!!!!!!!! теперь они из ихтамнетов будут ихтаместь!!!!!!!!!!!!
stas12006 06 июля 2018 | 17:20
Статус уже давно определён в уголовном кодексе.
Наёмники - уголовные преступники , которые должны сидеть в тюрьме.