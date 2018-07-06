Кремль рассмотрит обращение о легализации статуса бойцов ЧВК в случае его поступления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее российские офицерские организации подготовили обращение с призывом признать статус бойцов ЧВК. В частности, в нем идет речь о помощи тем бойцам, которые получили ранения на войне в Сирии. По информации «Дождя», обращение подписали генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, глава международной общественной организации «Честь и Родина» Владимир Петров и председатель комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев. Они заявили, что в ближайшее время планируют отправить документ в Генпрокуратуру, Верховный суд и президенту.