Около 66 тыс. жителей Костромы остались без электроснабжения
Причиной стала авария на местной ТЭЦ. В Костроме, по официальным данным, проживает более 270 тыс. человек. По информации Минэнерго, в настоящий момент на ТЭЦ ведутся аварийно восстановительные работы.
Комментарии4
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evgeny_biolog 06 июля 2018 | 16:51
В Костроме оказывается со слесарями напряжёнка ...
fikus74 06 июля 2018 | 16:57
если бы не авария там давно были солдаты натЫ.
vilingrad 06 июля 2018 | 17:05
Власти сообщили, что на время блокаута жителям предоставлен бесплатный Интернет:)
hiryrg 06 июля 2018 | 17:55
Кострома - хороший город. Люди добрые...Жалко их.