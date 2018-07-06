Россия ввела дополнительные пошлины в размере 25-40% на импорт некоторых товаров из США
Это стало ответом на американские пошлины на сталь и алюминий. Повышенные российские пошлины распространяются на некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазовое оборудование и оптоволокно из США, аналоги которых есть в России. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев.
Комментарии14
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yralez 06 июля 2018 | 16:42
Что т о совсем неладное с бандой творится.
magnus_z 06 июля 2018 | 17:09
yralez: Агония
kondrat_vlad 06 июля 2018 | 16:43
Молодца Митринатольич - продолжаем бомбить Воронеж!
Что эти дополнительные пошлины изменят для США?
Дима, возьми калькулятор и потыкай пальчиками в цыфры, оставь уточку и прекрати пускать пузыри из носа! Выдуй нос и одень трусы! Не ставь палец в жопу а потом в рот! Митрий ну сколько раз говорить перестань жевать сопли...!
sergo_25_26 06 июля 2018 | 16:49
аналог оптоволокна может быть только китайский. Остальное не знаю но возможно тоже.
sagen 06 июля 2018 | 16:51
Эх, жаль, что власть в России такая добрая. Нет бы обвалить им доллар, чтобы за него давали пятьдесят три копейки, как при Сталине. Сразу бы одумались.
npecca 06 июля 2018 | 17:03
sagen: Еще можно исконно российскую Аляску присоединить к России
kompricikos 06 июля 2018 | 17:18
npecca: догоним и перегоним Америку по пошлинам
vata_putya 06 июля 2018 | 17:06
sagen: как обвалить доллар у США? совсем дурак или думаешь, что вынув 2% от общего заимствования доллар обвалится ? еще про госдолг напиши. типичный тупой быдловатник
sagen 06 июля 2018 | 17:14
vata_putya: извини, братан, не на тебя было рассчитано. Сейчас сделаю морду кирпичом и выдам чего-то философски заумное, чтобы тебя удивить. Подожди чуток. Как только, так и сразу...
А вообще, чего ты выдрыгиваешься? Думаешь, что тут кто-то не понимает, что это от бессилия, полового, потому и пальцем.....
vilingrad 06 июля 2018 | 17:03
Надо еще срочно назвать Штаты империей зла, а Трампа- дьяволом с чубчиком. Вовка в поиске друзей:)
vata_putya 06 июля 2018 | 17:04
налоги на кока-колу, табаско, виски ?
ну и бараны депутаты
hiryrg 06 июля 2018 | 17:04
Да повышайте, повышайте... Толку-то? Товарооборот с США и так мизерный.
jurmak 06 июля 2018 | 17:07
Хитрый ход перед встречей с Трампом
marek 06 июля 2018 | 17:08
Лишь бы то говно, которое у нас зовётся аналогом лекарства, не сделали единственно доступны.