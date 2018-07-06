Россия ввела дополнительные пошлины в размере 25-40% на импорт некоторых товаров из США

Это стало ответом на американские пошлины на сталь и алюминий. Повышенные российские пошлины распространяются на некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазовое оборудование и оптоволокно из США, аналоги которых есть в России. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев.