Через несколько лет на Землю могут упасть обломки советской межпланетной станции «Венера»
Она была запущена в космос в 1972-ом году. Впрочем, академик Российской академии космонавтики Александр Железняков уверен, что это не представляет серьезной угрозы.
По словам астрономов, точно определить время и место падения обломков станции не представляется возможным.
Комментарии7
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plank1957 06 июля 2018 | 16:13
Целились в Венеру, а попали в Землю.
fig_vvam 06 июля 2018 | 16:26
plank1957: По словам астрономов, точно определить время и место падения обломков станции не представляется возможным.
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Те кто умел это делать в России на сегодня отсутствуют.
Иных уж нет, а те далече.
А нынче таких уже в России не делают.
servelat 06 июля 2018 | 16:31
fig_vvam: вот упадет на Пентагон, тогда и будем говорить о профессионализме ученых
fig_vvam 06 июля 2018 | 17:55
servelat: сученька, о профессионализме каких ученых ты будешь говорить?
Тех, которые в 1972 г аппарат запускали?
да, они были профессионалы. Только ведь я про них и написал:
Иных уж нет, а те далече.
А нынче таких уже в России не делают.
zloy_sok 06 июля 2018 | 16:39
Вот и будет что человечество погибло от венерической болезни...
martin5660 06 июля 2018 | 16:39
Странно как-то.
samkos 06 июля 2018 | 16:44
Венерианские жители вернули землянам их космический хлам.