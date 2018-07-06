Сегодня будут сыграны два первых четвертьфинала чемпионата мира по футболу

Французская сборная одна из самых талантливых на турнире. Если найти применение всем выдающимся, хотя и молодым игрокам остановить эту команду почти невозможно. В особенности, это касается линии атаки, где роли придется делить Антуану Гризману, Ольвье Жиру и Киллиану Мбаппе. Последний подтвердил свои клубные успехи и стал одним из открытий турнира. Гризману пришлось даже перейти на положение теневого форварды. Уругвай, как выдержанное вино. Команда сейчас на пике. По именам, возможно и слабее, но коллективно нет. Единственная проблема – травма Эдинсона Кавани. Впрочем, возможно, он выйдет на поле. Второй матч достоин финала. Бразилия и Бельгия — две лучшие команды чемпионата, но при этом не без слабостей, прежде всего на флангах обороны. Возможно, это будет самый красивый матч турнира, если взаимное напряжение не убьет зрелище.

Матч Франция — Уругвай, начиная с 17 часов покажет Первый канал. В 21.00 на телеканале Россия игра Бразилия – Бельгия.