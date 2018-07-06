Китайский шпионаж намного опаснее российского, — считают немецкие власти
Китайские агенты вербуют даже депутатов Бундестага, — утверждает газета «Зюддойче Цайтунг».
Издание сообщает о попытке китайцев сделать своим информантом ничего не подозревающего немецкого парламентария. Контакт был установлен через фальшивый профиль в соцсети Linkedin. Депутату предлагалось поставлять «аналитическую информацию». Названное первичное вознаграждение – 30 тысяч евро. Германский орган по защите конституции вмешался перед поездкой политика в Китай и разъяснил, что за симпатичным профилем с фотографией модели скрывается сотрудник госбезопасности КНР. Ранее спецслужбе за 10 тысяч евро удалось завербовать помощника другого депутата бундестага. В администрации канцлера журналистам газеты сообщили, что китайские спецслужбы пытаются получить долговременный доступ к информации и заинтересованы в управлении процессами. В то время как шпионаж из России не имеет ясной цели, а лишь сбивает с толку и создает хаос. При этом китайские агенты действуют нагло и без оглядки, а российские – более
осторожно. Разведдеятельность КНР намного опаснее еще и в силу многочисленности сотрудников. По новым данным, она располагает миллионом агентов. Раскрытый случай вербовки показывает, что КНР активизировала политическую разведку. Ранее считалось, что Китай занимается в основном экономическим шпионажем.
Как напоминает наш корреспондент, в 2016-ом году Германия и Китай подписали договор о запрете промышленного шпионажа.
Комментарии11
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smm 06 июля 2018 | 16:12
то есть в России уже и шпионить разучились...
andreyoo 06 июля 2018 | 17:09
smm: то есть в России уже и шпионить разучились...
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Вот и я думаю. То ли разучились. То ли наоборот, не палятся как китайцы
andre_klimov 06 июля 2018 | 17:40
smm:
Просто германцы не в состоянии понять, что хаос и разрушение - это и есть цель российского шпионажа. Если китайцы стремятся с помощью шпионажа ускорить и облегчить себе освоение германского уровня благосостояния и развития, то россияне стремятся опустить других на свой уровень "ибо нехрен!" ...
yralez 06 июля 2018 | 16:14
Головожопые из РФ технологии передрать не в состоянии.....да и воспроизвести на немецких станках, реквизированных во время ВОВ.
fig_vvam 06 июля 2018 | 16:33
yralez: в 2016-ом году Германия и Китай подписали договор о запрете промышленного шпионажа.
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Китай все договоры, которые его ограничивает, рассматривает как пустую бумажку.
Как и Россия, впрочем.
так что те, кто надеется на дружбу с Китаем это идиоты.
zztop1960 06 июля 2018 | 16:14
Русского шпиона легко разоблачить , он с ногами залезает на унитаз и подтеревшись бумагу не бросает в унитаз , а ищет ведро. Китайские шпионы хитрее , они какают как все цивилизованные люди
odobryam_s 06 июля 2018 | 16:17
Да нет... Гораздо опаснее начальнички, которые спят и видят, как бы быстрее свалить за бугор... Процентов девяносто девять, а то и все сто процентов росначальства еще не свалили в стан врага только потому, что надеются еще поворовать здесь... Но всегда начеку и в любой момент готовы отчалить к своим семьям в разные лондоны-парижи... Вот что гробит Россию....
noxepy_7_40_ 06 июля 2018 | 16:36
При этом русский фашизм гораздо страшнее немецкого. Об этом не следует забывать.
liquidsky__ 06 июля 2018 | 16:39
Как же так? Насрали в душу отечественным прокладкам и либерде, они уже языки и пальцы стерли.
severnaj 06 июля 2018 | 16:44
Китайцы хоть не травят людей, а эти просто за все пределы вышли. Считают, что Бога нет и все позволено.
kokapu 06 июля 2018 | 17:18
А наш "гений" Вован Вованыч китайского шпиона Ляо Чонга советником по интернету сделал.