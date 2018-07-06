Китайские агенты вербуют даже депутатов Бундестага, — утверждает газета «Зюддойче Цайтунг».

Издание сообщает о попытке китайцев сделать своим информантом ничего не подозревающего немецкого парламентария. Контакт был установлен через фальшивый профиль в соцсети Linkedin. Депутату предлагалось поставлять «аналитическую информацию». Названное первичное вознаграждение – 30 тысяч евро. Германский орган по защите конституции вмешался перед поездкой политика в Китай и разъяснил, что за симпатичным профилем с фотографией модели скрывается сотрудник госбезопасности КНР. Ранее спецслужбе за 10 тысяч евро удалось завербовать помощника другого депутата бундестага. В администрации канцлера журналистам газеты сообщили, что китайские спецслужбы пытаются получить долговременный доступ к информации и заинтересованы в управлении процессами. В то время как шпионаж из России не имеет ясной цели, а лишь сбивает с толку и создает хаос. При этом китайские агенты действуют нагло и без оглядки, а российские – более

осторожно. Разведдеятельность КНР намного опаснее еще и в силу многочисленности сотрудников. По новым данным, она располагает миллионом агентов. Раскрытый случай вербовки показывает, что КНР активизировала политическую разведку. Ранее считалось, что Китай занимается в основном экономическим шпионажем.

Как напоминает наш корреспондент, в 2016-ом году Германия и Китай подписали договор о запрете промышленного шпионажа.