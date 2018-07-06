Россия ввела повышенные пошлины – от 25% до 40% — на импорт ряда товаров из США
Россия ввела повышенные пошлины – от 25% до 40% — на импорт ряда товаров из США в ответ на ограничения поставок российской стали и алюминия. Как уточнили в Минэкономразвития, это решение, в частности, затрагивает строительно-дорожную технику, оптоволокно и нефтегазовое оборудование. Дополнительные пошлины поддержат российские предприятия, выпускающие аналогичную продукцию. Они смогут заместить американские поставки на внутреннем рынке, — уверены в Минэкономразвития.
Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в полмиллиарда долларов.
Комментарии7
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sergirusso 06 июля 2018 | 16:14
...это решение, в частности, затрагивает строительно-дорожную технику, оптоволокно и нефтегазовое оборудование. Это то нефтегазовое оборудование, которое США запретили продавать рашке - говняшке?
yralez 06 июля 2018 | 16:19
Лапти плести будут ?......
Головоногие из кремля.
glotze7 06 июля 2018 | 16:38
yralez: Не, белорусское оптоволокно покупать.
sprav77 06 июля 2018 | 16:31
Зачем нам американское оборудование. У нас свое есть- высочайшего качества.
zztop1960 06 июля 2018 | 16:33
Опять подорожание
vadimp 06 июля 2018 | 16:38
"Они смогут заместить американские поставки на внутреннем рынке, — уверены в Минэкономразвития."
Могли бы, уже давно бы заместили.
Теперь жди "дерьма" и повышения цен.
plidurok Андрей Филимонов 06 июля 2018 | 16:56
"Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в полмиллиарда долларов".
Почему молчат о том, сколько будет стоить американским экспортерам российское повышение?