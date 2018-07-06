Россия ввела повышенные пошлины – от 25% до 40% — на импорт ряда товаров из США в ответ на ограничения поставок российской стали и алюминия. Как уточнили в Минэкономразвития, это решение, в частности, затрагивает строительно-дорожную технику, оптоволокно и нефтегазовое оборудование. Дополнительные пошлины поддержат российские предприятия, выпускающие аналогичную продукцию. Они смогут заместить американские поставки на внутреннем рынке, — уверены в Минэкономразвития.

Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в полмиллиарда долларов.