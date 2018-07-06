Владимир Путин знает о реакции россиян на пенсионную реформу

При этом, судя по комментариям из Кремля, президент в обсуждение не вмешивается.

С момента объявления планов повысить пенсионный возраст глава государства так ни разу и не заявил о своем отношении к законопроекту. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сегодня подчеркнул, что экспертная проработка идет лишь между правительством и законодательным органом.

Вместе с тем, Путину, по его словам, доложили об отношении общества к предстоящей реформе. Президент получает всю полноту информации по самым разным каналам, и это является залогом того, что он обладает объективной информацией, добавил представитель Кремля.

Планы повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63 уже спровоцировали протестные акции по всей стране. Недовольство высказывают представители как парламентской, так и внесистемной оппозиции, а также профсоюзы.

Конфедерация труда хочет провести митинг против повышения пенсионной реформы 18 июля. Соответствующая заявка подана в мэрию. Как рассказал один из заявителей Сергей Митрохин, столичные власти предложили Марьино или Сокольники. Организаторы хотят провести митинг в центре.