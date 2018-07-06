Бельгийские железнодорожники проведут забастовку во время саммита НАТО
Как отмечает «Коммерсантъ», поездами бельгийских железных дорог пользуются сотрудники штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, а также миссий стран, входящих в блок. Кроме того, забастовка железнодорожников автоматически означает рост автомобильного трафика в Брюсселе.
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