Бельгийские железнодорожники проведут забастовку во время саммита НАТО

Как отмечает «Коммерсантъ», поездами бельгийских железных дорог пользуются сотрудники штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, а также миссий стран, входящих в блок. Кроме того, забастовка железнодорожников автоматически означает рост автомобильного трафика в Брюсселе.