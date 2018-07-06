Центробанк обещает выпустить монету номиналом в 50 копеек в случае выхода сборной России в полуфинал чемпионата мира
Центробанк обещает выпустить монету номиналом в 50 копеек в случае выхода сборной России по футболу в полуфинал чемпионата мира. Матч ¼ финала Россия-Хорватия пройдет завтра в Сочи.
Комментарии13
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kindman_a 06 июля 2018 | 15:40
С размахом, однако...
Монета номиналом в 1 копейку - подошла бы в самый раз.
gordy 06 июля 2018 | 15:57
Грош цена?
vezdehod 06 июля 2018 | 16:10
А, если выйдет в Финал, то и - в целый "Деревянный".
noxepy_7_40_ 06 июля 2018 | 15:41
Жыр)))))))
valya24 06 июля 2018 | 15:55
прикол в том, что не 50 копеек, а именно пол-рубля https://pp.userapi.com/c834304/v834304344/ce79c/93djac2oB6k.jpg
polsan 06 июля 2018 | 15:56
Пусть это произойдёт и пусть российская сборная сыграет свою лучшую игру !)
Это спорт, пожелаем успеха команде! )
lentapoint 06 июля 2018 | 16:01
Как хреново оценивает Центробанк эту победу
decontes 06 июля 2018 | 16:03
Ну вот...и озвучили "цену" антифутбола .
odobryam_s 06 июля 2018 | 16:04
Впору уже десятитысячную и более купюру мастырить, в связи с надвигающейся гиперинфляцией, а они в игрушки играют....
viktorova 06 июля 2018 | 16:05
фигасе, совсем обалдеть можно, это у них решения по таким поводам принимаются? выиграют - выпустим не выиграют не выпустим. это что, частная лавочка?
grazschdanin 06 июля 2018 | 16:06
Центробанк обещает выпустить монету номиналом в 50 копеек в случае выхода сборной России по футболу в полуфинал чемпионата мира.
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Центробанк - это не российский банк.
Чему удивляться то?
Ну гадят в силу возможностей, тоже мне новость.
fmsf FMSF 06 июля 2018 | 16:17
Монета интересна только для коллекционеров.
Медяки в качестве сдачи люди давно уже не берут.
yralez 06 июля 2018 | 16:21
Типа, металлолом бомжам.
Так и будет называться....наибуллинка.