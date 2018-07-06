Фонд из ОАЭ будет участвовать в совместном предприятии по производству автомобилей проекта «Кортеж»
Фонд из Объединенных Арабских Эмиратов будет участвовать в совместном предприятии по производству автомобилей проекта «Кортеж» и вложит в него 110 миллионов евро, — сообщает Минпромторг. Проект «Кортеж» – это семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства. В Минпромторге обещали, что открытые продажи машины появятся в первом квартале 2019-го года под брендом Aurus.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sscull 06 июля 2018 | 15:55
А так то весьмирсхохлами...
vezdehod 06 июля 2018 | 16:07
"Совместный" - значит, нашего там ни хрена нет.
sscull 06 июля 2018 | 16:10
vezdehod: Дурак ты, участник Куликовской битвы.