Фонд из ОАЭ будет участвовать в совместном предприятии по производству автомобилей проекта «Кортеж»

Фонд из Объединенных Арабских Эмиратов будет участвовать в совместном предприятии по производству автомобилей проекта «Кортеж» и вложит в него 110 миллионов евро, — сообщает Минпромторг. Проект «Кортеж» – это семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства. В Минпромторге обещали, что открытые продажи машины появятся в первом квартале 2019-го года под брендом Aurus.