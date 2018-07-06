Президент Путин считает борьбу с кибератаками задачей государственного масштаба

По его данным, с начала года количество хакерских атак на российские ресурсы увеличилась на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Сегодня «Коммерсантъ» сообщил о первой успешной хакерской атаке на российский банк. Хакеры украли порядка 58 миллионов рублей ПИР-банка с корсчета в банке России.