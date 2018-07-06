Президент Путин считает борьбу с кибератаками задачей государственного масштаба
По его данным, с начала года количество хакерских атак на российские ресурсы увеличилась на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Сегодня «Коммерсантъ» сообщил о первой успешной хакерской атаке на российский банк. Хакеры украли порядка 58 миллионов рублей ПИР-банка с корсчета в банке России.
Комментарии2
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vasyakirin 06 июля 2018 | 15:52
Смысл бороться с хакерами, создайте чебурнет с ограниченным подключением и живите изолированно.
sergo_25_26 06 июля 2018 | 16:18
мыши против сыра.