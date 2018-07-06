Россия повысила пошлины на ряд американских товаров, аналоги которых производятся российскими компаниями

Речь идет о некоторых видах строительно-дорожной техники, нефтегазовом оборудовании, а также оптоволокне, — пояснил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, ставки ввозных пошлин на эти товары будут установлены в размере от 24% до 40%. Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право, — добавил министр. Благодаря этим мерам, Москва планирует компенсировать часть понесенных потерь на общую сумму 87 миллионов долларов.

Ранее США повысили пошлины на сталь и алюминий, экспортируемые из России.