Россия повысила пошлины на ряд американских товаров, аналоги которых производятся российскими компаниями
Речь идет о некоторых видах строительно-дорожной техники, нефтегазовом оборудовании, а также оптоволокне, — пояснил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, ставки ввозных пошлин на эти товары будут установлены в размере от 24% до 40%. Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право, — добавил министр. Благодаря этим мерам, Москва планирует компенсировать часть понесенных потерь на общую сумму 87 миллионов долларов.
Ранее США повысили пошлины на сталь и алюминий, экспортируемые из России.
Комментарии12
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vladimirgornitsky 06 июля 2018 | 15:41
Борьба Эллочки-людоедки с Вандербильтихой.
fig_vvam 06 июля 2018 | 15:58
vladimirgornitsky: Хуже, гораздо хуже. Эллочка не заставляла мужа есть приготовленные ею заменители гастрономических изысков, которые подавали на обед в семействе Вандербильдов.
Например, покрашенную гуталином перловку вместо черной икры.
А российское правительство хочет сделать именно это.
Ведь американскую технику покупали просто потому, что она на порядок лучше.
теперь или будут покупать ее же, только дороже, или мучиться с дрянной российской.
ЗЫ. Умные предпочтут платить дороже. То есть российское правительство как обычно будет бомбить Воронеж.
ruthenocene 06 июля 2018 | 16:03
fig_vvam: Что ж Вы идеями-то разбрасываетесь! "Подкрашенная гуталином перловка" - это же готовый стартап для Скольково!!!
vezdehod 06 июля 2018 | 16:05
И... В Воронеже сразу наладилась погода. а в Москве прогремела гроза.
zhrv 06 июля 2018 | 15:54
- "Речь идет о некоторых видах строительно-дорожной техники, нефтегазовом оборудовании, а также оптоволокне, "
Гы ))) Мы же знаем, что если эти трубы и дорожная техника, понадобится тому "кому надо", то ни пошлин не будет, да и закупка из бюджета.
Ну а оптоволокно в бухтах... Россияне смогут купить вскладчину... Но пеньковая веревка дешевле и лучше.
hastings 06 июля 2018 | 15:55
У нас все в поселки отказались от американских товаров!
profi1962 06 июля 2018 | 16:07
hastings: И устроили свалку у главы поселка?
ruthenocene 06 июля 2018 | 16:00
А чо ж на Форды и Айфоны с Боингами не повысили? У нас тоже производятся их как бы аналоги!
profi1962 06 июля 2018 | 16:01
Бля и штаны все Левис снимите с себя и ваших детей и бля...дей, отберите у Хийрурга и его придурков мотоциклы. Не мжте жопы проктол и гембл, выкиньте телефоны. Смешные такие.
fueaqui 06 июля 2018 | 16:01
Негусто российских аналогов
grazschdanin 06 июля 2018 | 16:04
Россия повысила пошлины на ряд американских товаров, аналоги которых производятся российскими компаниями
Речь идет о некоторых видах строительно-дорожной техники, нефтегазовом оборудовании, а также оптоволокне, — пояснил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Ох ты... все перечисленное - высокотехнологичные вещи.
А нам тут втирают, что мы и гвоздь уже сделать не в состоянии.
perestarok 06 июля 2018 | 16:05
Так это обычная практика всех государств для защищающих своего производителя. Это ещё в школе проходят.