МВД России отменило постановление по возбуждению уголовного дела против матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой
Ее подозревали в продаже психотропных веществ. Прокуратура признала прекращение дела законным и обоснованным. Ранее в Кремле заявили, что в данном конкретном случае не должно быть места формальному подходу.
Комментарии2
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jamba 06 июля 2018 | 15:43
Еще одно доказательство того, что "закон, что дышло";)
nikolaitschi 06 июля 2018 | 15:53
Каким же выродком нужно быть , чтобы возбудиться по такому поводу!