Президент Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу
Президент Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин получает информацию не только из ведомственных источников, но из других каналов.
Ранее Песков не раз говорил, что Владимир Путин не занимается пенсионной реформой — это компетенция правительства.
Комментарии26
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kindman_a 06 июля 2018 | 15:38
"...получает информацию не только из ведомственных источников, но из других каналов..."
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От Пескова? :-))))
post_v 06 июля 2018 | 15:45
kindman_a:
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пусть тщательнЕе следит
а то ведь пенсионная реформа прежде всего ударит по безработным мужикам с Уралвагонзавода, которых некто Холманских в 2011 году обещал привести в Москву, чтобы "навести порядок"
vezdehod 06 июля 2018 | 16:02
"Следить буду строго - мне с верху видно всё...Ты так и знай"
В.В.Путин.
eduard53 06 июля 2018 | 15:38
Прогрессирует подполкан, на другие каналы инфы стал поглядывать, того и гляди - интернет освоит ...
liliyask 06 июля 2018 | 15:39
eduard53: Большой Брат следит за вами.
nebudbydlom 06 июля 2018 | 15:54
liliyask: И злобно хихикает, потирая пухлые ладошки....
tom_tom 06 июля 2018 | 16:03
У праздника футбола есть недостаток.
Он заканчивается.
И у жопы в экономике есть недостаток.
Она не заканчивается.
tadolg 06 июля 2018 | 15:42
Ну с горы всегда виднее
zhrv 06 июля 2018 | 15:44
- "Президент Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу"
Из засады, как за Россия-Испания?
prosto_suhov 06 июля 2018 | 15:52
zhrv: да ладно Вам......замечен был в женском платье в самой гуще....
футбольных фанатов
odobryam_s 06 июля 2018 | 15:46
Один хрен подпишет. Толку-то от его "слежения"?
ruderpost 06 июля 2018 | 16:23
odobryam_s: Зря ты, Федя, для меня
Мой народ - моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль : а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льётся в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Всё волнуюсь об Расее,
Как там , бедная она?
А виновник - генерал, (песков)
Интриган и аморал!
Энто он, коровья морда
Честь царёву обмарал!
Ну насчёт чести это конечно перебор - чего не было и нет.
prosto_suhov 06 июля 2018 | 15:46
сказал бы чё нить, а следит пусть карацупа на границе.....
nebudbydlom 06 июля 2018 | 15:57
prosto_suhov: Говорить он мастер. 18 лет врет уже без умолку. Вам не надоело?
plank1957 06 июля 2018 | 15:47
Во как, не занимается, но следит за реакцией. Это зачем же? Персонально для Пескова: пусть передаст своему патрону, что он дрянь, каких мало.
zayac4 06 июля 2018 | 15:47
Путин служака конторы.
bazilgu 06 июля 2018 | 15:48
Путин по своему обыкновению трусливо спрятался за чужие спины. Но спина- то у Медведева не шибко широкая- Путин из-за неё явно виден.
andy66 06 июля 2018 | 15:49
"передайте, что Беня знает за облаву...." (С)
platonnekafrin 06 июля 2018 | 15:50
"А я слежу за Путиным. - Господь - Да вру, конечно!"
vpoiskahdna 06 июля 2018 | 15:50
Конечно же следит. И по результатам будет делать выводы. Если народ опять будет населением, то подпишет не задумываясь. А если народ выйдет на улицы, то тогда... Хотя второе весьма сомнительно.
neitral_n 06 июля 2018 | 15:50
Ну ж если навальнята с грядущими безработными пензионерами объединяться - придется разбегаться всем песковым и иже с ним по норам и оффшорам. Если пустят! Чай не зря америкосы приехали в думу переговоры вести...
student_ru_ru 06 июля 2018 | 15:51
Слежка - это шпиёнство.
redrica 06 июля 2018 | 15:57
Ну да... В окне маячит, за спиною штепсель прячет.
gregor 06 июля 2018 | 15:57
Президент Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу
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За Вами следят ....аккуратней .
mortal_vombat 06 июля 2018 | 16:02
ой да, я прям представил
сидит чиркает в блокнотик
"как бы еще этих холопов обложить, чтоб не подохли совсем, но на золотой унитаз и яхту игорьку бы скинулись"
lager23 06 июля 2018 | 16:09
Идиотизм накрывает путинизм в рамках возрастной деменции подполковника..