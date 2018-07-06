Президент Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин получает информацию не только из ведомственных источников, но из других каналов.

Ранее Песков не раз говорил, что Владимир Путин не занимается пенсионной реформой — это компетенция правительства.