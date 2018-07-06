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15:04, 06 июля 2018

Петербургские власти решили закрасить граффити с главным тренером российской сборной Станиславом Черчесовым

Это произошло накануне матча с Хорватией.

Изображение Станислава Черчесова в центре Петербурга может не продержаться и 3 недель.
Администрация Петроградского района, получила жалобу от местного жителя на черно белое граффити с изображением тренера российской сборной Станислава Черчесова. Районные власти уведомили компанию Ленэнерго о том что изображение на трансформаторной подстанции необходимо закрасить. Если же предписание не будет выполнено — компании грозит штраф за административное правонарушение. В свою очередь в Ленэнерго сообщили радиостанции Эхо Петербурга, что компания попросила отложить исполнение этого предписания на две недели, то есть до конца чемпионата мира. Позиция Ленэнерго такая «изображение не носит экстремистский характер, не наносит вреда здоровью и не грозит безопасности жителей».

Граффити было подписано лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. На нем процитирована строчка из песни музыканта: «Ты просто космос, Стас». Само же изображение появилось после победы сборной России над Египтом на ЧМ-2018. Этот успех позволил россиянам впервые выйти в плей-офф на мировом первенстве по футболу.

Сборная России сыграет в четвертьфинале Чемпионата мира против команды Хорватии завтра. Игра в Сочи начнется в 9 вечера.

Комментарии

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a_111111 06 июля 2018 | 15:21

А на что собственно жаловался житель?

vasyakirin 06 июля 2018 | 15:29

a_111111: А у нас на всё статья есть, на оттопыренный палец, согнутый локоть поднятую руку, палец у виска, нарисованный коловрат, молнии, желтую краску синюю, зеленую, вообще всю радугу....

odobryam_s 06 июля 2018 | 15:32

a_111111: На жизнь! Лично мне представляется какой-то припадочный ветеран ГБ, привыкший к тому, что вокруг него вращается мир. Или бабка, у которой не было счастья в жизни и она так и состарилась в нищете и забвении....

malorus_kiev144 06 июля 2018 | 15:30

А в Крыму в фан-зонах очень много людей болело за Россию.
Это абсолютно неприемлемо с точки зрения международного права! Я протестую!

opiatnovyi63 06 июля 2018 | 15:33

А житель родом из подворотни?

oxlomon 06 июля 2018 | 15:50

opiatnovyi63:
Ищешь родственную душу? Так у вас, в Забайкалье таких должно быть кажный третий? Или нужна реальная подворотня, не метафорическая, а в ваших краях с этим напряг? :)

sjuzanna 06 июля 2018 | 16:08

Через несколько лет этот рисунок будет стоить очень дорого. Любим мы все уничтожать

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