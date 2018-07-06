Петербургские власти решили закрасить граффити с главным тренером российской сборной Станиславом Черчесовым

Это произошло накануне матча с Хорватией.

Изображение Станислава Черчесова в центре Петербурга может не продержаться и 3 недель.

Администрация Петроградского района, получила жалобу от местного жителя на черно белое граффити с изображением тренера российской сборной Станислава Черчесова. Районные власти уведомили компанию Ленэнерго о том что изображение на трансформаторной подстанции необходимо закрасить. Если же предписание не будет выполнено — компании грозит штраф за административное правонарушение. В свою очередь в Ленэнерго сообщили радиостанции Эхо Петербурга, что компания попросила отложить исполнение этого предписания на две недели, то есть до конца чемпионата мира. Позиция Ленэнерго такая «изображение не носит экстремистский характер, не наносит вреда здоровью и не грозит безопасности жителей».

Граффити было подписано лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. На нем процитирована строчка из песни музыканта: «Ты просто космос, Стас». Само же изображение появилось после победы сборной России над Египтом на ЧМ-2018. Этот успех позволил россиянам впервые выйти в плей-офф на мировом первенстве по футболу.

Сборная России сыграет в четвертьфинале Чемпионата мира против команды Хорватии завтра. Игра в Сочи начнется в 9 вечера.