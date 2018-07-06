Черчесов: Футболисты сборной России не испытывают эйфорию перед четвертьфинальным матчем с Хорватией
Футболисты сборной России не испытывают эйфорию перед четвертьфинальным матчем с Хорватией, — считает главный тренер Станислав Черчесов. По его словам, тренерский штаб изучил игру хорватских футболистов и постарается учесть любые нюансы, чтобы завтра быть во всеоружии. Решение об участии травмированного Алана Дзагоева будет принято непосредственно перед игрой, — добавил Черчесов.
Матч 1⁄4 финала Россия-Хорватия пройдет завтра в Сочи. Начало в 21:00.
Комментарии9
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bozk 06 июля 2018 | 15:06
Пусть обратятся в МИД - испытают.
honduras_na_colime 06 июля 2018 | 15:39
Не надо эйфории, пару дней назад рашистские банки списали одной хорватской фирме полтора ярда долларов долгов.
Совпадение? Не думаю! (С)
zayac4 06 июля 2018 | 15:25
А вдруг?
malorus_kiev144 06 июля 2018 | 15:27
А в Крыму в фан-зонах очень много людей болело за Россию.
Это абсолютно неприемлемо с точки зрения международного права! Я протестую!
compare 06 июля 2018 | 15:29
malorus_kiev144: ты,салед шетнак,обратись с этим протестом к санитарам-они тебя быстро,выгнут "кренделем" и "скрепанут",пару раз-тебе,не повредит...
bugbugbug 06 июля 2018 | 15:29
Может и зря. Допустим Марадона не прочь был испытать эйфорию и запомнился как легендарный футболист.
sskull 06 июля 2018 | 15:34
Как бы не закончился матч, вы-молодцы.
А уж если ещё два матча подарите, то клянусь сроду вас кривоногими пидарасами неназову, как бы вы в дальнейшем не играли.
honduras_na_colime 06 июля 2018 | 15:57
sskull: Какие подарки, клоун ватный?
Ты хоть представляешь, во что это обходится Пукину и его гестапо?
С теми договаривайся за жеребьёвку, чтобы сделать говногруппу, с другими обещай что-то по нефти, третьих проще запугать, четвёртым дать дать бабки.
Это серьёзная и нервная работа, а затраты какие - приходится пенсов нагибать и налоги накручивать.
Но ничего, путриоты готовы на всё ради очередного победобесия.
Правда, потом с лугандоном получается МН-17, с сириянаш три сотни фарш-котлет с помидорами-не-отделаетесь, с олимпиадой слёт с 1-го места с вылетом из десятки.
Думаешь, с мандиалем (С) по другому будет?
sjuzanna 06 июля 2018 | 16:10
Какая уж тут эйфория? Им бы ночь простоять, да день продержаться.