Черчесов: Футболисты сборной России не испытывают эйфорию перед четвертьфинальным матчем с Хорватией

Футболисты сборной России не испытывают эйфорию перед четвертьфинальным матчем с Хорватией, — считает главный тренер Станислав Черчесов. По его словам, тренерский штаб изучил игру хорватских футболистов и постарается учесть любые нюансы, чтобы завтра быть во всеоружии. Решение об участии травмированного Алана Дзагоева будет принято непосредственно перед игрой, — добавил Черчесов.

Матч 1⁄ 4 финала Россия-Хорватия пройдет завтра в Сочи. Начало в 21:00.