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15:03, 06 июля 2018

Офицер попросил суд о снисхождении, потому что участвовал в боевых действиях на территории смежной страны

Офицер подмосковной воинской части 32010 Олег Леонтьев, обвиняемый в гибели солдата-срочника, попросил суд о снисхождении, потому что участвовал в боевых действиях на территории смежной страны, где нас «как бы не было». Об этом сообщает фонд «Право матери», который представляет интересы семьи погибшего. В фонде отмечают, что заявление, сделанное в суде и под протокол, вероятно, первое официальное признание российского военнослужащего об участии в боевых действиях на территории Украины. «Право матери» располагает аудиозаписью заседания.

Комментарии

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compare 06 июля 2018 | 15:06

и что,это "участие" так важно для страны,что можно и "простить" его зах..ры?

pyco_mypucmo 06 июля 2018 | 15:08

compare: Неужели Путин обманывал???

patrikk_1 06 июля 2018 | 15:15

Об этом сообщает фонд «Право матери», который представляет интересы семьи погибшего...

"Право матери" - это стукачки жидобандеровские? Даже если наши офицеры и бывают в командировках на Донбассе, помогать повстанцам защищать русских украинцев, то не организации с громким названием "Право матери" их "разоблачать".

kindman_a 06 июля 2018 | 15:17

patrikk_1:

"...то не организации с громким названием "Право матери" их "разоблачать"..."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Тут ты прав. Гаага - и как Аум Синрике вчера в Японии.

patrikk_1 06 июля 2018 | 15:31

kindman_a:

Украинских националистов из батальонов типа "Торнадо" надо уничтожать или не надо?

don_ballon 06 июля 2018 | 15:40

patrikk_1: Дык, иди и уничтожь. Кого ты спрашиваешь? Желаю насладиться ощущением гиляки в твоей геморроидальной заднице.

nebudbydlom 06 июля 2018 | 15:20

patrikk_1: Контору палишь? Рожа либеральная!

ostapbey 06 июля 2018 | 15:28

patrikk_1: русских украинцев?
А не пора ли защищать украинских русских??
По геббельсовской методе, со штангенциркулем путинской конструкции??
Даже??

kondrat_vlad 06 июля 2018 | 15:34

patrikk_1: Вообще "Право матери" не при чем, офицер-убийца видимо учавствовал в операциях на подвалах в ДНР/ЛНР , отсюда и жажда людской крови.
Об этом уже подробно писали, солдаты-офицеры возвращающиеся с гибридных войн как правило потенциальные преступники, они не воевали они занимались душегубноой деятельностью. Поэтому и фигурируют все больше в криминальных сводках.
Даже ЧВК Вагнера решили зачистить чтобы не вся эта свора возвращалась на родину, и не занималась убийствами.

pro_hanov 06 июля 2018 | 15:07

Офицер выполнял приказ. Тому, кто его отдал, снисхождения быть не должно. Надеюсь расплата настигнет его при жизни.

fig_vvam 06 июля 2018 | 15:14

pro_hanov: Офиценр выполнял преступный приказ. Это не освобождает его от ответственности за совершенное преступление.
Нюрбергский трибунал отмел оправдания подсудимых, которые тоже говорили, что они выполняли приказы.
С тех выполнение приказа не служит оправданием совершенному преступлению.
Охранники концлагерей тоже выполняли приказы и убивали по приказу.

fueaqui 06 июля 2018 | 15:50

fig_vvam: Решения Нюрбергского трибунала не являются прецедентом в правовой системе РФ. Согласно законодательства (ст 30 УВС РФ, ст 26 ФЗ "О статусе военнослужащих") военнослужащий обязан беспрекословно выполнить приказ (более того, его неисполнение является преступлением) следовательно, согласно ст.42 УК РФ он не несет уголовной ответственности за последствия исполнения приказа. Лишь п2 этой статьи дает исключение о возможности привлечения к ответственности при соблюдении некоторых условий (одновременно наличие умысла и заведомая незаконность приказа - оба признака носят субъективный характер). Таким образом в общем случае нельзя утверждать, что факт выполнения приказа не может являться оправданием.

fig_vvam 06 июля 2018 | 16:02

fueaqui: Ну да, преступники, зная что будут отдавать и выполнять преступные приказы придумали себе законы в оправдание.
Не поможет.
В Нюрнберге судили и немецких судей и других юристов, которые выполняли преступные законы. Они ссылались на то, что действовали по нацистским законам. Не помогло.

kondrat_vlad 06 июля 2018 | 15:39

pro_hanov: В случае с Украиной и Грузией, очень многие солдаты и офицеры не имели четкого понятия кто враг и с кем они воюют. Для этого Кисилев-Соловьев разжигали ненависть и клеймили Грузию, Украину фашистами. Всю отвественность за войны несет в первую очередь Путин и его банда, затем преступный генералитет во главе с бесхребетной амебой Шойгу.

bozk 06 июля 2018 | 15:08

Патамучта диды ваивали

marika919 06 июля 2018 | 15:10

Нужно отправить запись его признания следственной группе в гааге

platonnekafrin 06 июля 2018 | 15:15

Ступай, воюй, только помни, что идя в атаку, ты не должен кричать ни "Ура!", ни "За Родину! За Путина!" Если выживешь,чур, никому о прошлом не рассказывать… Квартиру, конечно, дадим и тайно наградим.

beobachter 06 июля 2018 | 15:18

Так он же, наверно, во время отпуска, на общественных началах? Так, может, смежная страна обязана его за это защитить?

a_111111 06 июля 2018 | 15:18

Он наверное в корейскую войну воевал...

nebudbydlom 06 июля 2018 | 15:23

a_111111: Не, он янкам помогал у Мексики Техас отжать.

kraft 06 июля 2018 | 15:23

Теперь в психбольницу отправят.

ostapbey 06 июля 2018 | 15:32

kraft: в психбольницу отправлять такого больного, это все равно что лечить больного триппером от насморка..
Даже..

ostapbey 06 июля 2018 | 15:24

Цель оправдывает средства..???
.
Чикотило преследовал высокоблагородные цели тоже.
И защищался на суде подобными аргументами.
Тем более доказательств вины Чикотило было предьявлено в неполном комплекте.
Было еще над чем работать.
Даже.

nikolaitschi 06 июля 2018 | 15:36

В какое положение ставят власти офицеров! Офицер уверен, что участие в одном преступлении (можно ли по другому иначе определить формально сегодня статус воюющего в Украине действующего российского офицера?) позволяет получить снисхождение по другому, а в виде наказания суд приговорит его к участию в сирийском конфликте. А все из-за того, что всю ответственность генералы переложили на простых солдат, которые готовы беззаветно служить, честно нести ответственность за ошибки, приведшие, возможно, к преступлению, но не приспособлены врать.

lisitsa1962 06 июля 2018 | 15:40

nikolaitschi: но не приспособлены врать. //-- А когда погоны и знаки различия спарывают перед тем как ехать в Украины - это не врут? Оставьте. Выполнение преступного приказа - преступление

ostapbey 06 июля 2018 | 15:42

nikolaitschi:
В Лугандонском Славяносербске намедни случился бунт.
Бессмысленный и беспощадный. Почти как русский, только наоборот.
Случился он сначала против боевиков, а потом перерос в бунт боевиков против российского командования. Бунтовали местные против танков и тяжёлой техники, которую им загнали под дома. Боевики начали усмирять бунт.
Разгромлено несколько домов местных жителей. Из домов стащили все что представляет хоть какую то ценность. Порядок среди боевиков попыталось навести командование из кадровых военных. Боевики переключились на командиров. Денег не платят, отношение со стороны кадровых как к скоту.
‌Есть такой майор Левачов у них. Типа танковым батальоном командует. Сам россиянин. С 15 года воевал в "Призраке". Сейчас танкисты под его командованием взбунтовались, вплоть до выхода из состава "армии" и объявления ещё одной республики. Маленькой, но гордой. Бунт, как и каждый русский бунт задавлен. Деньгами. Пообещали выплатить зарплату боевикам. А боевики в свою очередь пообещали после выплаты денег сброситься и все компенсировать местным. Эта Санта Барбара становится увлекательной...
Даже...

sjuzanna 06 июля 2018 | 15:57

Офицеру в снисхождении отказать.

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