Офицер попросил суд о снисхождении, потому что участвовал в боевых действиях на территории смежной страны

Офицер подмосковной воинской части 32010 Олег Леонтьев, обвиняемый в гибели солдата-срочника, попросил суд о снисхождении, потому что участвовал в боевых действиях на территории смежной страны, где нас «как бы не было». Об этом сообщает фонд «Право матери», который представляет интересы семьи погибшего. В фонде отмечают, что заявление, сделанное в суде и под протокол, вероятно, первое официальное признание российского военнослужащего об участии в боевых действиях на территории Украины. «Право матери» располагает аудиозаписью заседания.