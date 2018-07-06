Российские офицерские организации призывают власти признать статус бойцов ЧВК в Сирии...

Это сообщает Reuters со ссылкой на заявление «Общероссийского офицерского собрания». Официальный статус дает право на привилегии, положенные участникам боевых действий.

Соответствующий закон давно пора принять, — сказал «Эху Москвы» один из авторов законопроекта о легализации ЧВК зампред Думского комитета по госстроительству Михаил Емельянов.

В Кремле пообещали рассмотреть просьбу ветеранских организаций, как только она поступит по официальным каналам.