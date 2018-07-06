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15:02, 06 июля 2018

Российские офицерские организации призывают власти признать статус бойцов ЧВК в Сирии

Это сообщает Reuters со ссылкой на заявление «Общероссийского офицерского собрания». Официальный статус дает право на привилегии, положенные участникам боевых действий.

Соответствующий закон давно пора принять, — сказал «Эху Москвы» один из авторов законопроекта о легализации ЧВК зампред Думского комитета по госстроительству Михаил Емельянов.

В Кремле пообещали рассмотреть просьбу ветеранских организаций, как только она поступит по официальным каналам.

Комментарии

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vasyakirin 06 июля 2018 | 15:04

А чо тогда, Цапков не воцарить?

aleksandr39 06 июля 2018 | 15:14

vasyakirin: Скоро боевиков-наемников из ОПГ " днр -лугандон " признают .

patrikk_1 06 июля 2018 | 15:20

Российские офицерские организации призывают власти признать статус бойцов ЧВК в Сирии...

Если ЧВК согласны платить налоги со своих контрактов, то почему их не легализовать?

patrikk_1 06 июля 2018 | 15:22

Ещё хочу сказать - постройте тюрьму "Гуантанамо" в Южной Осетии, которая не будет попадать под российское законодательство, для террористов-жидобандеровцев.

nebudbydlom 06 июля 2018 | 15:37

patrikk_1: Постройте персональный дурдом для Патрика и всех его коллег на территории Сев.Кореи. А то, болезный измучился уже совсем - зеленые либералыжидобандеровцы доканали.

nebudbydlom 06 июля 2018 | 15:34

vasyakirin: Почти воцарили - один из них сельским хозяйством рулит.

banyi2 06 июля 2018 | 15:05

Ну надо либо крестик снять, либо трусы одеть.... как то так.

banyi2 06 июля 2018 | 15:08

banyi2: Я не умаляю заслуги ЧВК, но надо точно разделять - официальную армию и наёмников! Наёмники во всех странах есть, их бывает и награждают секретными приказами....

pyco_mypucmo 06 июля 2018 | 15:05

Их там нет. Никогда не было и не будет.

popov_m 06 июля 2018 | 15:06

Даешь привелегии наемным убийцам!!!

neon001 06 июля 2018 | 15:30

popov_m: почему бы не оплатить им из бюджета выход на пенсию в 40 лет и домик в крыму? почему нет??

nebudbydlom 06 июля 2018 | 15:42

neon001: Да-да! Работа вредная и опасная для всей семьи - воины Аллаха и близким ведь отомстить могут. Надо каждому члену семьи наемника персональную охрану организовать и бронированный Мерседес, за счет государства.

uhovostro 06 июля 2018 | 15:08

Каких-таких бойцов? Каких там ещё ЧВК?? Ихтамнет! Настамнет! Вывсёврёте! Какиевашидоказательства! Этоместнаясамооборона! Вкаждомвоенторгеможнокупить!.

gregor 06 июля 2018 | 15:10

Российские офицерские организации призывают власти признать статус бойцов ЧВК в Сирии
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Ещё чего .... ишь ты ,понимаш ....... может ещё на Востоке Украины мытаместь ?
Так можно и дороги в России строить и друзей иметь ,а это уже не Россия тогда .

gvs 06 июля 2018 | 15:14

Бобика спросить забыли )))

vincenttt 06 июля 2018 | 15:16

Признать этих путинских вояк с их хозяином гопником - заказчиком убийств граждан Сирии военными преступниками и всех к уголовному преследованию, всё верно!

bazilgu 06 июля 2018 | 15:16

Хотят официальный статус- пусть подписывают официальный контракт и служат в вооруженных силах.

alextheterrible 06 июля 2018 | 15:17

Да-да, признать отправку в Сирию частных военных специалистов и сразу посадить их всех в тюрьму.

УК РФ, Статья 359. Наемничество:

1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

zumerxxx 06 июля 2018 | 15:17

так давайте и в украине

aleoko 06 июля 2018 | 15:27

Во дебилы....
Как раз эти "частные" армии с финансированием из бюджета и созданы чтоб не признавать!
И не соблюдать ни законов ни международных конвенций

fikus74 06 июля 2018 | 15:34

ничего они не признают, вы для них мясо. они зарабатывают на вас деньги.

nds 06 июля 2018 | 15:36

Официальный статус дает право на привилегии, положенные участникам боевых действий.
_____________________________________

В привилегии, вероятно, входит и возраст выхода на пенсию и ее размер?

ex_ex 06 июля 2018 | 15:44

Не прокатит. А как же ихтамнеты? Это главное оружие РФ.

serg571 06 июля 2018 | 15:48

Пригожин не хочет платить?

sjuzanna 06 июля 2018 | 15:54

Если государство пользуется услугами наемников, то оно должно и юридически их оформить. А сейчас получается, что какая-то группа людей по интересам собралась, сгруппировалась и по собственному желанию поехала в спец-тур в другую страну. А Родина и знать ничего о них не знает или не хочет знать и ведать не ведает. Получается, что спец-туристы находятся на полной самоокупаемости Поехали, постреляли, денежки от ино-правителя получили, вернулись и бизнес завели.Еще лучше, если инвестировали их в чужой проект. И государству хорошо и туристам

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