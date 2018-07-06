Российские офицерские организации призывают власти признать статус бойцов ЧВК в Сирии
Это сообщает Reuters со ссылкой на заявление «Общероссийского офицерского собрания». Официальный статус дает право на привилегии, положенные участникам боевых действий.
Соответствующий закон давно пора принять, — сказал «Эху Москвы» один из авторов законопроекта о легализации ЧВК зампред Думского комитета по госстроительству Михаил Емельянов.
В Кремле пообещали рассмотреть просьбу ветеранских организаций, как только она поступит по официальным каналам.
Комментарии25
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vasyakirin 06 июля 2018 | 15:04
А чо тогда, Цапков не воцарить?
aleksandr39 06 июля 2018 | 15:14
vasyakirin: Скоро боевиков-наемников из ОПГ " днр -лугандон " признают .
patrikk_1 06 июля 2018 | 15:20
Российские офицерские организации призывают власти признать статус бойцов ЧВК в Сирии...
Если ЧВК согласны платить налоги со своих контрактов, то почему их не легализовать?
patrikk_1 06 июля 2018 | 15:22
Ещё хочу сказать - постройте тюрьму "Гуантанамо" в Южной Осетии, которая не будет попадать под российское законодательство, для террористов-жидобандеровцев.
nebudbydlom 06 июля 2018 | 15:37
patrikk_1: Постройте персональный дурдом для Патрика и всех его коллег на территории Сев.Кореи. А то, болезный измучился уже совсем - зеленые либералыжидобандеровцы доканали.
nebudbydlom 06 июля 2018 | 15:34
vasyakirin: Почти воцарили - один из них сельским хозяйством рулит.
banyi2 06 июля 2018 | 15:05
Ну надо либо крестик снять, либо трусы одеть.... как то так.
banyi2 06 июля 2018 | 15:08
banyi2: Я не умаляю заслуги ЧВК, но надо точно разделять - официальную армию и наёмников! Наёмники во всех странах есть, их бывает и награждают секретными приказами....
pyco_mypucmo 06 июля 2018 | 15:05
Их там нет. Никогда не было и не будет.
popov_m 06 июля 2018 | 15:06
Даешь привелегии наемным убийцам!!!
neon001 06 июля 2018 | 15:30
popov_m: почему бы не оплатить им из бюджета выход на пенсию в 40 лет и домик в крыму? почему нет??
nebudbydlom 06 июля 2018 | 15:42
neon001: Да-да! Работа вредная и опасная для всей семьи - воины Аллаха и близким ведь отомстить могут. Надо каждому члену семьи наемника персональную охрану организовать и бронированный Мерседес, за счет государства.
uhovostro 06 июля 2018 | 15:08
Каких-таких бойцов? Каких там ещё ЧВК?? Ихтамнет! Настамнет! Вывсёврёте! Какиевашидоказательства! Этоместнаясамооборона! Вкаждомвоенторгеможнокупить!.
gregor 06 июля 2018 | 15:10
Российские офицерские организации призывают власти признать статус бойцов ЧВК в Сирии
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Ещё чего .... ишь ты ,понимаш ....... может ещё на Востоке Украины мытаместь ?
Так можно и дороги в России строить и друзей иметь ,а это уже не Россия тогда .
gvs 06 июля 2018 | 15:14
Бобика спросить забыли )))
vincenttt 06 июля 2018 | 15:16
Признать этих путинских вояк с их хозяином гопником - заказчиком убийств граждан Сирии военными преступниками и всех к уголовному преследованию, всё верно!
bazilgu 06 июля 2018 | 15:16
Хотят официальный статус- пусть подписывают официальный контракт и служат в вооруженных силах.
alextheterrible 06 июля 2018 | 15:17
Да-да, признать отправку в Сирию частных военных специалистов и сразу посадить их всех в тюрьму.
УК РФ, Статья 359. Наемничество:
1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
zumerxxx 06 июля 2018 | 15:17
так давайте и в украине
aleoko 06 июля 2018 | 15:27
Во дебилы....
Как раз эти "частные" армии с финансированием из бюджета и созданы чтоб не признавать!
И не соблюдать ни законов ни международных конвенций
fikus74 06 июля 2018 | 15:34
ничего они не признают, вы для них мясо. они зарабатывают на вас деньги.
nds 06 июля 2018 | 15:36
Официальный статус дает право на привилегии, положенные участникам боевых действий.
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В привилегии, вероятно, входит и возраст выхода на пенсию и ее размер?
ex_ex 06 июля 2018 | 15:44
Не прокатит. А как же ихтамнеты? Это главное оружие РФ.
serg571 06 июля 2018 | 15:48
Пригожин не хочет платить?
sjuzanna 06 июля 2018 | 15:54
Если государство пользуется услугами наемников, то оно должно и юридически их оформить. А сейчас получается, что какая-то группа людей по интересам собралась, сгруппировалась и по собственному желанию поехала в спец-тур в другую страну. А Родина и знать ничего о них не знает или не хочет знать и ведать не ведает. Получается, что спец-туристы находятся на полной самоокупаемости Поехали, постреляли, денежки от ино-правителя получили, вернулись и бизнес завели.Еще лучше, если инвестировали их в чужой проект. И государству хорошо и туристам