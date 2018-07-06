МВД отменило уголовное дело в отношении матери ребёнка-инвалида за продажу лекарства

Женщине грозило до восьми лет заключения.

Тщательно разобраться во всех обстоятельствах и оценить обоснованность и своевременность возбуждения дела потребовал глава МВД Владимир Колокольцев от начальника столичного главка ведомства Олега Баранова. Он также наказал выяснить причины, по которым женщине пришлось сбыть сильнодействующий препарат диазепам, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Речь идёт о матери-одиночке Екатерине конновой. Её младший сын с рождения страдает эпилепсией. Препарат нужен чтобы купировать приступы. Мальчику 6 лет, в животе и шее стоят трубки.

Конновой буквально приходится выживать. Поскольку ей стали бесплатно выдавать диазепам в ампулах в поликлинике, она решила продать через интернет несколько купленных микроклизм, чтобы вернуть часть денег. В этой форме препарат в России не продают. Его купил полицейский. Вскоре на Коннову завели дело, обвинив в незаконном производстве и сбыте наркотических и психотропных веществ. Петицию с призывом прекратить уголовное дело за считанные дни подписали больше 160ти тысяч человек. Многие опасаются того, что появится реальная угроза жизни ребёнка если женщину осудят.

Незадолго до отмены постановления об уголовном деле его прокомментировали в Кремле. Заявив, что в этой истории не должно быть места формальному поводу. И обещали обратить внимание на нашумевшее дело.