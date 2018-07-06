Премьер Медведев требует от руководителей регионов до конца года решить проблему теплых туалетов в школах

В противном случае, им придется «собственноручно заняться стройкой», — добавил Медведев. На проблему обратил внимание спикер Совета Федерации Валентину Матвиенко. По ее данным, в России более 2 с половиной тысяч школ, где нет теплых туалетов, она назвала ситуацию «катастрофической».