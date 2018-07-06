Премьер Медведев требует от руководителей регионов до конца года решить проблему теплых туалетов в школах
В противном случае, им придется «собственноручно заняться стройкой», — добавил Медведев. На проблему обратил внимание спикер Совета Федерации Валентину Матвиенко. По ее данным, в России более 2 с половиной тысяч школ, где нет теплых туалетов, она назвала ситуацию «катастрофической».
Комментарии21
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lvl100500 06 июля 2018 | 14:36
Некоторые туалеты выглядят лучше некоторых школ! Медведев дебил!
fig_vvam 06 июля 2018 | 15:21
lvl100500: Не некоторые, деби, а все туалеты в зданиях администраций областей выглядят лучше большинства школ области, вот такие приоритеты у российского государства.
mikhail_spb_ 06 июля 2018 | 14:38
Дровяные печи поставят в этих туалетах, что ли?
Зашёл, затопил печь, дождался, пока туалет прогреется, и делай свои дела.
liliyask 06 июля 2018 | 14:40
Руководители регионов потребуют от директоров школ, а директора школ с родителей. Нам в школе объяснили - по другому не получится.
odobryam_s 06 июля 2018 | 14:41
Эх! Заглянул бы он в школу №3 города Краснослободска, что в Волгоградской области! Вот уж где жалкое зрелище... А ведь там дети учатся, будущее России воспитывается в условиях, близких к свинским....
bja_1950 06 июля 2018 | 14:43
Матвиенко наверное в туалет захотелось, вот и вспомнила.
zloy_sok 06 июля 2018 | 14:43
Наверно, предлагает чтобы чиновники ладошками попки школьникам грели....Судя по челябинскому детскому дому они это очень любят.
satttana_perrrkele 06 июля 2018 | 14:43
Вот это ДА! Это действительно уровень компетенции Недимона. Дерьмо-вопрос (с подогревом)
teleo 06 июля 2018 | 14:43
"По ее данным, в России более 2 с половиной тысяч школ, где нет теплых туалетов, она назвала ситуацию «катастрофической»."
Это заявление может стать основой нового "ленинградского" дела. Странно, и двадцати лет не прошло....
wertzuwachs 06 июля 2018 | 14:45
Спохватились. Ну не вчера же в этих школах дети стали в дырку ходить?
tadolg 06 июля 2018 | 14:47
Ну ХХl век на дворе. Пора. Да, а еще ветеранов ВОВ обеспечить жильем!
alex1890 06 июля 2018 | 15:04
tadolg: И, чтобы два раза не вставать, все передовые космодромы тоже оборудовать теплыми туалетами.
aleoko 06 июля 2018 | 14:51
Закроют старые и деревенские школы, которые невозможно оборудовать.
И отчитаются - в 100% школ есть теплые сортиры.
Элементарно. И затрат никаких.
babich174 06 июля 2018 | 14:52
Новая должность у Медведева?
Премьер-сантехник.
addi 06 июля 2018 | 14:57
Секретным указом Гаранта наградить Недимона медалью "Почётный туалетный
работник"....
golfinder 06 июля 2018 | 14:59
В статье ошибка. Не тёплых, а платных.
proxozhij 06 июля 2018 | 14:59
О, блин, проснулись! Это им американские сенаторы подсказали?
sparky 06 июля 2018 | 15:01
До конца года? Да кто же так руководит. Сказать нужно "немедленно", и в понедельник доложить.
И вес уличные сортиры обобьют ватой.
sab171 06 июля 2018 | 15:01
ушла Тимакова, некому дурь и недалекость барина фильтровать.
a_111111 06 июля 2018 | 15:14
повелитель времени и туалетов!
kruzalova 06 июля 2018 | 15:49
а как насчет канализации, без которой теплых туалетов не бывает? или Медведев не в курсе?