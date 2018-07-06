Китай обвинил Соединенные Штаты в развязывании крупнейшей в истории торговой войны
Пекин обещает направить жалобу в ВТО на действия Вашингтона.
Президент США обвинил Китай в нечестной торговле и ввел 25%-ные пошлины на импорт ряда китайских товаров. Китай объявил о введении зеркальных пошлин.
Комментарии6
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sergirusso 06 июля 2018 | 14:40
Вот как понимать происходящее, если не в мире, то в голове Дональда Трампа? Дональд Трамп верит в успех встречи с Владимиром Путиным. Выступая на митинге в штате Монтана, он назвал глупцами тех, кто против налаживания отношений США с Россией и Китаем.
fig_vvam 06 июля 2018 | 14:58
sergirusso: То что происходит в голове Трампа не очень контролирует он сам.
Хорошо хоть его окружение адекватно.
Но говорить он часто говорит что ни попадя.
Потом его слова разъясняют.
Ну да "он назвал глупцами тех, кто против налаживания отношений США с Россией и Китаем".
И что? Дальше его помощники объяснят, что это улучшение не будет происходить за счет уступок со стороны США. Или вообще не будет происходить.
Но "хотеть не вредно"
nebudbydlom 06 июля 2018 | 15:03
sergirusso: Верить он может хоть в Санту Клауса! Конгрессу на это фиолетово - захочет ввести очередные санкции и введет, мало не покажется.
art_ 06 июля 2018 | 14:49
трамп воюет с ираном и китаем. это понятно - делиться никому неохота. выход один - воевать...
fig_vvam 06 июля 2018 | 15:00
art_: У тебя ушиб головного мозга давно?
Говоришь мамка рожала в общественном сортире и выал ты головкой о бетонный пол? Тогда понятно почему ты такое несешь.
proxozhij 06 июля 2018 | 15:01
Трамп — это большой американский эксперимент. Как будет выживать и функционировать страна, когда президентом становится ЭТО.