ПИР-банк лишился более 58 миллионов рублей в результате хакерской атаки, — сообщает Коммерсант со ссылкой на информированные источники. Издание называет это первой кибер-атакой на российские банки в 2018-ом году. Глава банка Ольга Колосова рассказала, что похищенные средства были выведены на пластиковые карты физлиц в двадцати двух крупнейших российских банках и обналиченных в разных регионах страны. Точный размер ущерба до сих пор не известен.

Атаку на ПИР-банк совершила хакерская группировка Carbanak, — утверждает глава Сбербанка Герман Греф. По некоторым данным, главаря кибергруппировки несколько месяцев назад задержали в Испании, однако хакеры продолжают атаковать банки.