МВД закрыло уголовное дело против матери ребенка-инвалида из Москвы

Женщину обвиняли в незаконном обороте психотропных препаратов. Министр внутренних дел поручил начальнику московской полиции разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела в отношении Екатерины Конновой, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в Кремле заявили, что обратят внимание на это дело. В данном конкретном случае не должно быть места формальному подходу, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.