МВД закрыло уголовное дело против матери ребенка-инвалида из Москвы
Женщину обвиняли в незаконном обороте психотропных препаратов. Министр внутренних дел поручил начальнику московской полиции разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела в отношении Екатерины Конновой, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее в Кремле заявили, что обратят внимание на это дело. В данном конкретном случае не должно быть места формальному подходу, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Комментарии10
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viteck 06 июля 2018 | 14:36
МВД не сообщило, какие меры дисциплинарного воздействия были применены к работникам, возбудившим это уголовное дело? Увольнение, предупреждение о неполном служебном соответчтвии, перевод на нижестоящую должность?...
mikhail_spb_ 06 июля 2018 | 14:40
Следака-провокатора, возбудившего это дело, уже успели наградить?
bja_1950 06 июля 2018 | 14:45
Этого мало! Кто возбудил дело? А ему что теперь?
serjo1977 06 июля 2018 | 14:48
ПОКА ЕЩЁ это кажется перебором даже для нашего отмороженного государства. Но через какое-то время такие дела станут нормой, как стали нормой дела за лайки.
nebudbydlom 06 июля 2018 | 14:53
А чего не кинуть быдлу широкий жест? Она же не политическая!
neitral_n 06 июля 2018 | 14:56
Ну кажется со здравым смыслом начинаем дружить! Путину задание - расширение области ЗДРАВЫХ смыслов во всем и повсеместно. " Территорию смыслов" закрыть во избежание наличия там других смыслов, кроме здравого. Воровать запретить. Это тоже Путина касается. И начинаем нормально жить! ))))
nebudbydlom 06 июля 2018 | 14:57
Иногда мне кажется, что все подобные медийные вбросы рождаются в конторе Пригожина:
вариации на тему "Царь добрый, бояре - отстой".
redrica 06 июля 2018 | 15:06
И что? Мужики сами не могли разобраться, что происходит? Схватили замученную женщину - легкая добыча в охоте на людей?
Говорю же - нет у нас мужчин. Благородных, мужественных, смелых. Нет. Одни суслики подопытные.
nebudbydlom 06 июля 2018 | 15:16
redrica: При чем здесь "мужики" . Сейчас половина следователей в РУВД - женщины. Большинство - молодые.
И чем для них может обернуться подобное дело, в отсутствие прямого заказа, понимают лучше нас с вами.
А про палочную систему может рассказывать сказки только тот, кто о работе "органов" понятия не имеет.
Один только гипермаркет Ашан закрывает месячный план по кражам в каком-нибудь подмосковном городке. Ашан или Глобус - это 130 - 150 раскрытых краж в месяц. Никто, в здравом уме, не станет делать план на несчастных инвалидах! Это бред конторы Пригожина.
sjuzanna 06 июля 2018 | 16:01
МВД дело открыло; МВД дело закрыло; МВД дело снова откроет. Мозги при этом не включаются.