Сегодня станут известны первые полуфиналисты чемпионата мира по футболу

В 17.00 в Нижнем Новгороде сыграют Уругвай и Франция, в 21.00 в Казани – Бразилия и Бельгия.

Сегодня чемпионат мира может лишиться последних представителей Южной Америки, став чисто европейским междусобойчикорм. В последний раз такое бывало в 2006-м году и тогда, кстати, первенство планеты тоже проходило в Старом Свете. Первыми борьбу за место в полуфинале начнут Уругвай и Франция. Главный предматчевый вопрос, сможет ли сыграть уругвайский нападающий Эдинсон Кавани. В предыдущем матче он забил два гола Португалии, отправив Криштиану Роналду домой, но, при этом получил травму. Для «небесно-синих» Кавани фигура ключевая. Без него Уругваю будет гораздо сложнее атаковать, а обороняться полтора часа против Франции с Гризманном и Мбаппе не под силу ни одной сборной мира.

Иными словами без Кавани Уругвай, скорее всего, обречен. А вот матч Бразилия Бельгия обещает стать торжеством атакующего футбола. Потому что обе команды ищут счастья у чужих ворот и стремятся не просто достичь нужного результата, но и сделать это красиво. Шансы примерно равны. При этом за сборную Бразилии не сможет сыграть один из лучших ее игроков. Опорный полузащитник Каземиро пропускает игру из-за перебора желтых карточек.

Еще два полуфиналиста определяться в субботу в матчах Швеция — Англия и Россия – Хорватия.